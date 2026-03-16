Szczątki irańskich rakiet spadły na miejsca święte na Starym Mieście w Jerozolimie! Chodzi m.in. o Bazylikę Grobu Pańskiego

Bazylika Grobu Pańskiego / autor: PAP/EPA
Izraelska policja poinformowała, że szczątki irańskich rakiet i pocisków, które je przechwytywały, spadły na miejsca święte na Starym Mieście w Jerozolimie, w tym Bazylikę Grobu Świętego i Wzgórze Świątynne. Zaznaczono, że nie odnotowano jednak żadnych zniszczeń.

Podczas niedawnego ostrzału rakietami wystrzelonymi z Iranu w kierunku Jerozolimy nad miastem doszło do kilku przechwyceń, po których policja zlokalizowała fragmenty rakiet i szczątki pocisków przechwytujących - niektóre z nich dużych rozmiarów - w kilku miejscach na Starym Mieście

– przekazała izraelska policja.

W mediach pojawiły się zdjęcia fragmentów rakiet m.in. w okolicach jerozolimskiej bazyliki, która jest jednym z najważniejszych sanktuariów chrześcijańskich, i meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym, który jest jednym z najświętszych miejsc islamu. W bezpośrednim sąsiedztwie tego ostatniego miejsca znajduje się też Ściana Płaczu będąca najświętszym miejscem judaizmu.

Odłamki również w okolicach Knesetu

Odłamki poważnie uszkodziły też jeden dom mieszkalny we wschodniej części Jerozolimy, spadły również w okolicach budynku izraelskiego parlamentu, Knesetu, i biblioteki narodowej - dodał portal Times of Israel.

Izrael i USA od 28 lutego bombardują Iran, który w odwecie atakuje cele m.in. w Izraelu. Armia izraelska informowała w ubiegłym tygodniu, że w kierunku kraju wystrzelono ok. 300 rakiet balistycznych, z których około połowy miało głowice kasetowe z mniejszymi ładunkami. Izrael dysponuje zaawansowaną, wielopoziomową obroną powietrzną, ale niektóre z irańskich pocisków przedarły się przez nią, uderzając m.in. w budynki mieszkalne i zabijając co najmniej 12 osób.

PAP/mly

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

