Po ogłoszeniu przez włoski bank UniCredit planów przejęcia Commerzbanku rzecznik niemieckiego ministerstwa finansów oświadczył, że rząd podtrzymuje sprzeciw wobec „wrogiego przejęcia”. „Berlin popiera niezależność Commerzbanku, który jest bankiem o znaczeniu systemowym” - dodał.
Rzecznik niemieckiego resortu finansów, cytowany przez dpa, podkreślił, że na razie są to jedynie zapowiedzi, a nie formalna oferta.
Gdyby do tego doszło, to zadaniem zarządu i rady nadzorczej Commerzbanku byłoby rozpatrzenie tej oferty i wydanie rekomendacji dla akcjonariuszy
— wskazał.
Już wcześniej rząd Niemiec deklarował, że nie zamierza sprzedawać swoich akcji w Commerzbanku. Państwo niemieckie posiada obecnie ok. 12 proc. udziałów w drugim co do wielkości niemieckim banku prywatnym. Kanclerz Friedrich Merz podkreślił, że Berlin opowiada się za „silnym i niezależnym Commerzbankiem”.
Oferta
UniCredit, który od dawna zabiega o przejęcie Commerzbanku i kontroluje 29,9 proc. udziałów w tym banku, ogłosił w poniedziałek, że złoży ofertę przejęcia wszystkich jego akcji. Po przekroczeniu progu 30 proc. udziałów byłby prawnie zobowiązany do złożenia oferty przejęcia.
Stosunek wymiany akcji ma zostać ustalony w najbliższych dniach. Według zapowiedzi UniCredit akcjonariusze Commerzbanku otrzymają 0,485 nowej akcji UniCredit za każdą posiadaną akcję, co odpowiada wycenie 30,80 euro za akcję i premi w wys. 4 proc. wobec kursu zamknięcia z 13 marca - podała agencja dpa. Oznacza to, że UniCredit wycenia Commerzbank na blisko 35 mld euro.
Oficjalnie oferta ma zostać przedstawiona w maju, a termin na jej przyjęcie wynosi cztery tygodnie. Najpóźniej do 4 maja UniCredit zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, aby uzyskać zgodę swoich akcjonariuszy na niezbędne podwyższenie kapitału. Byłoby to zaledwie kilka dni przed walnym zgromadzeniem Commerzbanku, zaplanowanym na 20 maja.
Przejęcie
Sam Commerzbank poinformował w poniedziałek, że nie widzi podstaw do rozmów o przejęciu ze swoim największym pojedynczym akcjonariuszem. Podkreślił, że ogłoszona oferta nie została z nim uzgodniona.
Ponadto komunikat Unicredit nie zawiera żadnych dalszych informacji dotyczących podstawowych elementów transakcji, która przyniosłaby wartość dodaną. Byłaby to niezbędna podstawa do ewentualnych rozmów
— zaznaczono.
Scenariusz przejęcia budzi obawy wśród pracowników Commerzbanku i ich przedstawicieli. Związek zawodowy Verdi obawia się redukcji zatrudnienia, podobnych do tych, które nastąpiły po przejęciu HypoVereinsbank przez UniCredit w 2005 roku.
UniCredit wszedł na dużą skalę do akcjonariatu Commerzbanku we wrześniu 2024 roku, korzystając z częściowego wycofania się niemieckiego rządu. Od tego czasu stopniowo zwiększał zaangażowanie, wyprzedził państwo niemieckie i stał się największym akcjonariuszem banku.
Commerzbank jest głównym akcjonariuszem polskiego mBanku, w którym ma ok. 69 proc. akcji.
Adrian Siwek/PAP
