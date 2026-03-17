Szwajcarzy w referendum zagłosują nad... ograniczeniem maksymalnego pułapu ludności do 10 milionów mieszkańców. Rząd jest przeciw

  • Świat
  • opublikowano:
Szwajcarzy zagłosują nad ograniczeniem liczby ludności / autor: Fratria
Szwajcarzy zagłosują nad ograniczeniem liczby ludności / autor: Fratria

Rząd Szwajcarii naciska na wyborców, aby w czerwcowym referendum odrzucili inicjatywę ograniczenia liczby ludności w państwie do 10 milionów” - przekazała agencja Reutera. Władze podkreślają, że plan może zagrozić współpracy z Unią Europejską i gospodarce.

Omawiana inicjatywa zakłada, że liczba stałych rezydentów nie będzie mogła przekroczyć 10 mln przed 2050 rokiem. Dodatkowo Szwajcaria powinna zrezygnować z umowy o swobodnym przepływie osób zawartej z UE. Pomysł będzie głosowany w referendum 14 czerwca. Zbiega to się w czasie z wysiłkami podejmowanymi przez Szwajcarię na rzecz pogłębienia relacji z UE.

O co chodzi?

Plan jest wspierany przez prawicową Szwajcarską Partię Ludową (SVP), która sprzeciwia się zacieśnianiu integracji z UE, postrzegając ją jako zagrożenie dla suwerenności, nakładające na kraj nadmierne regulacje.

Populacja Szwajcarii liczy obecnie ponad 9 mln osób. Jak wynika z oficjalnych danych, w 2024 r. cudzoziemcy stanowili ponad 27 proc. mieszkańców Szwajcarii.

Według zwolenników inicjatywy imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka, co powoduje niedobór mieszkań, wygórowane czynsze, a także wywiera nadmierną presję na infrastrukturę publiczną.

Stanowisko rządu

Rząd federalny podkreśla, że pomysł zagraża dobrobytowi, bezpieczeństwu wewnętrznemu i humanitarnym tradycjom Szwajcarii.

W poniedziałek minister sprawiedliwości Beat Jans w rozmowie z przedstawicielami władz kantonalnych, związków zawodowych i pracodawców, sprzeciwił się inicjatywie, zaznaczając, że zaszkodziłaby rynkowi pracy oraz firmom. Dodatkowo według rządu, utrudniłaby również współpracę w zakresie bezpieczeństwa i imigracji z innymi państwami europejskimi.

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych