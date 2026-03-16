Izrael rozpoczął operację lądową w Libanie! "Ograniczoną i ukierunkowaną przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu”

Libański żołnierz / autor: PAP/EPA
Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że rozpoczęły „ograniczoną i ukierunkowaną operację lądową przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu” w południowym Libanie.

Żołnierze IDF rozpoczęli ograniczone i ukierunkowane operacje lądowe przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu w południowym Libanie, mające na celu wzmocnienie wysuniętej linii obrony. Działania te stanowią część szerszych wysiłków obronnych zmierzających do ustanowienia i wzmocnienia wysuniętej linii obrony, obejmujących likwidację infrastruktury terrorystycznej oraz eliminację terrorystów działających na tym obszarze, co ma zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela

— napisano na profilu IDF na platformie X.

Konfrontacja z Hezbollahem

Portal Times of Israel podał, że operacja lądowa poprzedzona została rajdami na wschodni sektor południowego Libanu, podczas których żołnierze natknęli się na kilku bojowników Hezbollahu i ich zlikwidowali.

Izrael prowadzi od początku marca operacje wojskowe w Libanie w związku z tym, że siedzibę w tym kraju ma Hezbollah, organizacja zbrojna wspierająca Iran. W niedzielę libańskie ministerstwo zdrowia podało, że od 2 marca w izraelskich atakach zginęło 850 osób, wśród nich 107 dzieci. Rannych jest 2105 osób.

PAP/mly

Powiązane tematy

