Trwa 17. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Poniedziałek, 16 marca 2026 r.
00:01. „WSJ”: Administracja Trumpa planuje ogłosić koalicję eskortującą tankowce przez Ormuz
Administracja Trumpa planuje już w nadchodzącym tygodniu ogłosić międzynarodową koalicję państw, których okręty będą eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz - podał „Wall Street Journal”. Dziennik zaznacza, że nie jest jasne, czy eskorty zaczną się przed zakończeniem wojny z Iranem.
Według urzędników administracji, na których powołuje się „WSJ”, Biały Dom wkrótce ogłosi, które państwa zgodziły się wziąć udział w operacji mającej na celu odblokowanie Cieśniny Ormuz.
Wciąż jednak trwają dyskusje, czy te operacje zaczną się przed czy po zakończeniu walk
— dodaje gazeta.
Jak dotąd intencji przystąpienia do takiej koalicji nie ogłosiło publicznie żadne państwo. Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że „wiele krajów” wyśle okręty na Bliski Wschód, po czym dodał, że „ma nadzieję”, że zrobią to Chiny, Francja, Korea Południowa, Wielka Brytania i Japonia.
Ambasador USA przy ONZ Michael Waltz powiedział w niedzielę w CNN, że USA „zachęcają, a nawet żądają” udziału innych państw w tych wysiłkach.
Na ten sam temat wypowiedział się w wywiadzie dla telewizji NBC minister energii USA Chris Wright. Choć odmówił podania, jakie państwa mają włączyć się w operacje otwarcia cieśniny, to potwierdził, że „jest w dialogu z niektórymi tymi krajami”. Zaznaczył jednocześnie, że to głównie azjatyckie gospodarki polegają na ropie eksportowanej przez Ormuz.
Blokada Ormuzu to skutek trwającej wojny między Izraelem i USA a Iranem, który ostrzeliwuje tę cieśninę w odwecie za izraelsko-amerykańskie naloty. Ponadto amerykańscy urzędnicy, na których powoływały się media zagraniczne, alarmowali w tym tygodniu, że Teheran rozpoczął także zaminowywanie cieśniny. Przez to wąskie gardło przechodzi około jednej piątej światowych dostaw ropy, a sparaliżowanie ruchu na tym strategicznym szlaku wodnym zakłóca globalną gospodarkę, gwałtownie podnosząc ceny gazu i ropy.
red/PAP/wPolityce.pl/media/Facebook/X
