Ministerstwo obrony Tajwanu podało, że wokół wyspy pojawiło się 26 chińskich samolotów wojskowych i siedem okrętów wojennych. W ciągu poprzednich dwóch tygodni mocno spadła aktywność Chin wokół wyspy, co wywołało w Tajpej spekulacje dotyczące takiej postawy Pekinu.
Resort obrony Tajwanu wczoraj poinformował, że wspomniany chiński sprzęt wojskowy wykryto głównie w rejonie Cieśniny Tajwańskiej. Wspomniane 26 samolotów to największa chińska obecność wojskowa wokół Tajwanu od 25 lutego. Natomiast od 27 lutego do 5 marca Tajwan nie odnotował żadnych chińskich lotów wokół wyspy, co wywołało spekulacje dotyczące celu takiego działania Pekinu.
Wspomniany brak lotów zbiegł się z dorocznym posiedzeniem chińskiego parlamentu - część analityków twierdzi, że mogło mieć ono wpływ na tę sytuację, ponieważ zdarzało się tak w przeszłości podczas ważnych wydarzeń i świąt państwowych w Chinach.
tkwl/politico.com/apnews.com
