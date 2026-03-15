NATO pozostanie zjednoczone pomimo różnic między sojusznikami, a Hiszpania również zwiększa, pomimo krytyki, wydatki na obronność – ocenił były szef Sojuszu Jens Stoltenberg w opublikowanym wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika „El Pais”.
W stosunkach transatlantyckich istnieją poważne wyzwania. (…) Między sojusznikami zawsze były pewne różnice. Jestem przekonany, że pozostaniemy zjednoczeni, aby zapewnić sobie wzajemną obronę
— stwierdził były sekretarz generalny NATO, a obecnie minister finansów Norwegii.
W jego ocenie, atak USA i Izraela na Iran nie ma podstaw w prawie międzynarodowym. Jednocześnie – jak dodał Stoltenberg – rząd w Oslo podziela obawy związane z irańskim programem jądrowym.
Hiszpański rząd był wielokrotnie krytykowany rzez prezydenta USA Donalda Trumpa za sprzeciw wobec poziomu 5 proc. PKB na obronność. Hiszpania uważa, że wydatki na poziomie 2,1 proc. są wystarczające dla spełnienia celu NATO, a Stoltenberg podkreślił, że rząd Pedro Sancheza „podejmuje wysiłki i zwiększa wydatki na obronność”.
Były szef NATO zauważył, że dobrze zna hiszpańskiego premiera z czasów kierowania Sojuszem. Jak podkreślił, „docenia przywództwo i wizję” szefa hiszpańskiego rządu, który ogłosił w ostatnim czasie powstanie funduszu suwerennego.
Podobny fundusz funkcjonuje już w Norwegii; jest on oparty głównie o dochody z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Ogłoszony w styczniu przez Sancheza fundusz ma stanowić bodziec dla hiszpańskiej gospodarki po wygaśnięciu środków unijnych na odbudowę po pandemii Covid-19. Kwota docelowa to 120 mld euro, na które mają złożyć się m.in. zadłużenie prywatne, a także inwestycje krajowe i międzynarodowe.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755597-stoltenberg-sojusz-polnocnoatlantycki-pozostanie-zjednoczony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.