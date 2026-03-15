Netanjahu żartobliwie odpowiedział na plotki o swojej śmierci. Wrzucił nagranie z... kawiarni. "Chcesz policzyć, ile mam palców?"

autor: Fratria/X
Izraelski premier Benjamin Netanjahu opublikował nagranie wideo z cukierni niedaleko Jerozolimy, wyśmiewając pogłoski rozpowszechniane przez irańskie media państwowe, jakoby miał nie żyć lub zostać rannym.

Na nagraniu zamieszczonym na koncie premiera na platformie X uśmiechnięty Netanjahu zamawia kawę z mlekiem i odpowiada na uwagę swojego doradcy: „W sieci mówi się, że pan nie żyje”.

Oddałbym życie za kawę, tak jak oddałbym życie za mój naród

— odparł Netanjahu.

Chcesz policzyć, ile mam palców?

— dodał, pokazując po kolei obie dłonie i nawiązując do spekulacji, związanych z nagraniem jego wystąpienia telewizyjnego zamieszczonego na X w czwartek. Niektórzy użytkownicy twierdzili, że widzą sześć palców, sugerując, że materiał ten został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Bądźcie czujni i przestrzegajcie instrukcji obrony cywilnej

Premier zwrócił się także do mieszkańców Izraela, który jest ostrzeliwany przez Iran w odwecie za rozpoczętą przez Waszyngton i Izrael wojnę przeciwko temu krajowi.

Bądźcie czujni i przestrzegajcie instrukcji obrony cywilnej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ułatwić wam życie, jak tylko będzie to możliwe

— powiedział Netanjahu.

Podsumowując, dodał, że siły izraelskie nadal atakują Iran i libański Hezbollah. Ostatni ze wspomnianych wciągnął Liban w wojnę z Izraelem 2 marca, gdy proirańskie ugrupowanie rozpoczęło ostrzał Izraela w odwecie za zabicie najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego w amerykańsko-izraelskim uderzeniu pierwszego dnia wojny.

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego szef izraelskiego rządu odwiedził co najmniej kilka lokalizacji zaatakowanych przez Teheran: szpital, port i bazy wojskowe

— podała agencja Reutera.

Dostęp mediów do tych miejsc był jednak bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy

— dodała.

