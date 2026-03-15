Biały Dom opublikował na platformie X filmy, pokazujące trwające operacje wojskowe sił amerykańsko-izraelskich przeciwko Iranowi, zawierające elementy z popularnych japońskich gier wideo i komiksów manga, do których - według japońskich twórców - nie miał praw intelektualnych.
62 marca opublikowano 52-sekundowy film zatytułowany „Justice the American Way”. Łączy on rzeczywiste bombardowania z obrazami z gier ściągniętych z platformy Wii Sports firmy Nintendo. Wcześniej, 5 marca, opublikowano w USA inny film z piosenką „Yu-Gi-Oh!” z japońskiego serialu anime o tym samym tytule towarzyszącą bombardowaniom Iranu.
W odpowiedzi na oficjalnym koncie serii manga na platformie X pojawiło się oświadczenie: „Ani oryginalni twórcy, ani zespół produkcji anime nie byli zaangażowani w tę sprawę, a Biały Dom nie posiada praw intelektualnych do wykorzystywania serii manga i anime”.
Ben Stiller zażądał usunięcia materiału Białego Domu
Wideo „Justice the American Way” otwiera amerykański aktor Robert Downey Jr., który pstryknięciem palców włącza monitory kilku komputerów, sugerując rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Iranowi. Po nim prezentowane są fragmenty filmów „Jaja w tropikach” („Tropic Thunder”), „Gladiator”, „Waleczne serce” („Braveheart”), „Top Gun”, „John Wick”, „Superman”, „Transformers” i „Deadpool”. Wszystko to przeplatane jest migawkami z trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i komiksowymi postaciami z japońskich kreskówek.
Nie tylko twórcy japońskich kreskówek skrytykowali wykorzystanie ich prac w propagandowym klipie wojennym. Ben Stiller, reżyser i główny aktor filmu „Tropic Thunder”, zażądał w swoich mediach społecznościowych jego usunięcia, stwierdzając: „nigdy nie wyraziłem zgody na wykorzystanie tego filmu”. Dodał, że wojna nie jest filmem.
tkwl/PAP
