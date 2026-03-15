Dziesiątki tysięcy osób dołączyły do organizowanego w Budapeszcie przez premiera Węgier Viktora Orbana „Marszu Pokoju”. Węgrzy obchodzą tego dnia Święto Narodowe, upamiętniające rewolucję z 1848 roku. Podczas marszu Polacy, którzy również w nim, uczestniczą odśpiewali „Rotę”.
Na przedzie pochodu niesione są dwa transparenty: „Marsz Pokoju” i „Nie staniemy się ukraińską kolonią”. W tłumie dominują węgierskie flagi oraz symbole Fideszu - ugrupowania premiera Orbana. Na straganach w okolicy zgromadzenia sprzedawane są czerwono-biało-zielone kokardy, bransoletki czy flagi.
Marsz przechodzi przez Most Małgorzaty z Budy, zachodniej części stolicy, do Pesztu, gdzie na Placu Kossutha do swoich zwolenników przemówi premier Orban.
Dzisiejszy pochód, jak szereg innych wydarzeń organizowanych przez węgierskie władze w ostatnich miesiącach, ma wyrazić sprzeciw wobec podejścia Unii Europejskiej do wojny na Ukrainie. Orban opiera swoją kampanię przed wyborami parlamentarnymi z 12 kwietnia na proteście wobec wsparcia udzielanego Kijowowi przez UE, które - zdaniem Budapesztu - przedłuża wojnę i torpeduje wysiłki pokojowe podejmowane m.in. przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
Wspomnienie walki o niepodległość
Rząd Węgier zarzuca również Ukrainie próby wpływania na wewnętrzną politykę kraju i wspierania rzekomo proukraińskiej opozycji. Jej lider, przewodniczący Tiszy Peter Magyar, organizuje później w niedzielę swój marsz z okazji święta narodowego Węgier.
W ostatnich dniach zarówno Orban, jak i Magyar zachęcali swoich zwolenników do uczestnictwa w wydarzeniach, które część komentatorów postrzega jako główny test obu obozów przed kwietniowymi wyborami.
Węgierskie Święto Narodowe upamiętnia jeden z najważniejszych momentów w historii Węgier: wybuch rewolucji z 1848 roku. Obchodami wspomina się walkę o niepodległość, prawa obywatelskie i rządy konstytucyjne podczas fali europejskich powstań znanych jako Wiosna Ludów.
Dzień ten jest oficjalnym świętem narodowym Węgier od 1990 roku.
W Budapeszcie odśpiewano „Rotę”
Robert Bąkiewicz pojawił się również na marszu w Budapeszcie, razem z liderem ROG maszeruje wielu Polaków. W pewnym momencie zaczęto śpiewać „Rotę”.
Marsz Pokoju to nie tylko liczby i flagi, to przede wszystkim serce i wierność wartościom. Zobaczcie ten wzruszający moment na nagraniu – gdy tylko zabrzmiały pierwsze słowa „Roty”, wszyscy stanęli w zadumie, a Dominik Dzierżanowski bez wahania zdjął czapkę. To jest właśnie prawdziwe patriotyczne wychowanie i szacunek dla polskiej historii!
— napisał lider ROG na portalu X.
