Nazwiska sześciorga amerykańskich poległych w katastrofie samolotu-cysterny żołnierzy są już znane. Ich dane po tragedii nad zachodnim Irakiem ujawnił Pentagon. Według wstępnych ustaleń maszyna najprawdopodobniej zderzyła się w powietrzu z drugim samolotem tego samego typu. Amerykanie w operacja „Epicka Furia” stracili dotąd cztery samoloty. Żaden nie został zestrzelony przez wrogie siły.
„Wypadek w powietrzu”
Wśród ofiar katastrofy amerykańskiego samolotu-cysterny KC-135 są major John Klinner, kapitanowie Ariana Savino, Seth Koval i Curtis Angst oraz sierżanci sztabowi Ashley Pruitt i Tyler Simmons. Wszyscy żołmnierze mieli od 28 do 38 lat.
Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że katastrofa nie była wynikiem wrogiego ani bratobójczego ognia. Prawdopodobną przyczyną była kolizja w powietrzu z innym samolotem-cysterną. Druga maszyna zdołała jednak wykonać awaryjne lądowanie i bezpiecznie dotarła do Izraela.
Straty bez udziału wroga
KC-135 Stratotanker jest czwartym samolotem utraconym przez siły amerykańskie od początku operacji „Epicka Furia”. Żadna z maszyn nie padła ofiarą ognia irackich sił zbrojnych.
Najbardziej tragicznym dniem był 2 marca, wkrótce po rozpoczęciu operacji. Wówczas Amerykanie stracili trzy myśliwce F-15. Maszyny zostały omyłkowo trafione przez siły Kuwejtu. Jednak tym razem piloci zdołali się bezpiecznie katapultować.
Od rozpoczęcia działań na Bliskim Wschodzie zginęło łącznie 13 amerykańskich żołnierzy.
Amerykański Departament Wojny prowadzi obecnie śledztwo, które ma ustalić dokładne okoliczności tragedii związanej z katastrofą KC-135 Stratotankera.
