Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne jest jego spotkanie z prezydentem USA, gdyż „wiele spraw stoi w miejscu” – podała w niedzielę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na sobotnią rozmowę szefa państwa z dziennikarzami.
Nie miałem rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat sankcji (…). Ale zna on ukraińskie stanowisko. Sądzę, że mamy wiele spraw do omówienia: negocjacje (pokojowe z Rosją – PAP), drony i Bliski Wschód
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. 1480. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Iran wykorzystał do ataków na amerykańskie cele drony od Rosji
Produkcja dronów
Zełenski zaznaczył, że chciałby podpisać z USA umowy w sprawie produkcji dronów o wartości 35-50 mld dolarów.
Chciałem podpisać umowę na sumę blisko 35-50 mln dolarów. Mieliśmy takie możliwości produkcyjne. Jest to umowa dronowa na długie lata
— podkreślił.
Zełenski wyjaśnił, że proponował tę umowę prawie rok temu, jednak odpowiedzi z USA nie uzyskał.
CZYTAJ TAKŻE: Putin i Iran? Trump odpowiada: „Myślę, że chyba im trochę pomaga, tak zakładam. A on pewnie myśli, że my pomagamy Ukrainie, prawda?”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755574-zelenski-chce-spotkania-z-trumpem-wiele-spraw-do-omowienia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.