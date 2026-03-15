Zełenski chce spotkania z Trumpem: "Sądzę, że mamy wiele spraw do omówienia: negocjacje, drony i Bliski Wschód"

Zełenski chce spotkania z Trumpem / autor: EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT Dostawca: PAP/EPA.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne jest jego spotkanie z prezydentem USA, gdyż „wiele spraw stoi w miejscu” – podała w niedzielę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na sobotnią rozmowę szefa państwa z dziennikarzami.

Nie miałem rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat sankcji (…). Ale zna on ukraińskie stanowisko. Sądzę, że mamy wiele spraw do omówienia: negocjacje (pokojowe z Rosją – PAP), drony i Bliski Wschód

— powiedział.

Produkcja dronów

Zełenski zaznaczył, że chciałby podpisać z USA umowy w sprawie produkcji dronów o wartości 35-50 mld dolarów.

Chciałem podpisać umowę na sumę blisko 35-50 mln dolarów. Mieliśmy takie możliwości produkcyjne. Jest to umowa dronowa na długie lata

— podkreślił.

Zełenski wyjaśnił, że proponował tę umowę prawie rok temu, jednak odpowiedzi z USA nie uzyskał.

Adrian Siwek/PAP

