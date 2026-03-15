Turystyka paliwowa z Niemiec do Polski. "95 procent tankujących to Niemcy". Kierowca: Żeby nam później nie zabrakło

Granica w Słubicach i niemieckie ceny paliw ceny / autor: Pixabay/zrzut z dw.com
W Deutsche Welle pojawił się reportaż o „paliwowej turystyce” uprawianej przez niemieckich kierowców podróżujących do Polski. - Ceny pali w Niemczech to jest ostatnio jakiś koszmar - mówi reporterka DW Martyna Masztalerz, która wybrała się prosto z Berlina na polską stronę, by porozmawiać z kierowcami i sprzedawcami paliwa.

95 procent tankujących to Niemcy

Tuż za granicą, na polskiej stacji benzynowej w Słubicach, witana jest już przez ekspedientkę: Hallo!

Pani już tak domyślnie mówi „hallo”, to znaczy że chyba dużo Niemców tankuje, co? Bo oni to chyba mają ze 60 centów więcej…

— pyta reporterka.

Pracownica stacji potwierdza: „80 nawet!” i informuje, że klienci jej stacji to w ok. 95 procentach niemieccy kierowcy.

Podatek energetyczny

Zjawisko „paliwowej turystyki” jest uciążliwe dla władz federalnych, bo w końcu mamy tu do czynienia ze zjawiskiem masowego kupowania tańszego paliwa w sąsiednich krajach i wwożenia go do Niemiec bez oclenia.

Niemiecka policja od pewnego czasu wprowadziła w rejonach przygranicznych wyrywkowe kontrole. Zgodnie z tamtejszym prawem w samochodzie, oprócz zawartości baku, może być jeszcze 20 litrów paliwa w kanistrze. W razie przekroczenia tej ilości przyłapany kierowca może zapłacić tzw. podatek energetyczny.

Za benzynę to dodatkowe 90 centów za litr, a za ropę 20 centów mniej.

Przez lata jakoś to działało…”

Część niemieckich kierowców dziwi się policyjnym akcjom, bo przecież zjawisko „turystyki paliwowej” nie zaczęło się wraz z ostatnim kryzysem na Bliskim Wschodzie.

Uważam, że to śmieszne

— mówi Henry tankujący paliwo.

Przez lata jakoś to funkcjonowało, a teraz nagle miałby to być problem?

— dziwi się kierowca.

Inny mówi z kolei:

Mieszkam jakieś 70 km stąd. W drodze do domu zawsze przejeżdżam przez Frankfurt [nad Odrą], bo mi się to opłaca. Choćby ze względu na różnicę cen, bo u mnie paliwo kosztuje 2,10 - 2,10 euro, a tutaj litr jest po 1,40.

Ceny w Niemczech są już nie do ogarnięcia

— przyznaje prowadząca auto Marie.

Cena ma zniechęcić do spalania paliw kopalnych

Reporterka wyjaśnia, że do ceny paliwa w Niemczech trzeba wliczyć jedne z najwyższy w Unii podatków za paliwo, a od 2021 r. płaci się jeszcze za emisję dwutlenku węgla.

To jest od kilku do kilkunastu centów za litr i rośnie co roku, bo ma zniechęcać do spalania paliw kopalnych

— podkreśla autorka reportażu.

Dodatkowo, jeśli euro drożej, różnica w cenach paliw jest dodatkowo wyższa

— dodaje.

Żeby nam później nie zabrakło

A pytani na stacjach w Polsce kierowcy z Niemiec mówią wprost:

Państwo wraz z koncernami paliwowymi po prostu nas doi.

Polityka? To rozkręcanie gospodarki, nic innego

Na koniec wypowiada się polski kierowca, pytany, czy nie przeszkadza mu tego typu turystyka z Niemiec.

Przeszkadza? No, żeby nam później nie zabrakło

— kwituje.

