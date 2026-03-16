Na banknotach Banku Anglii zamiast postaci pojawią się wizerunki dzikiej przyrody Wielkiej Brytanii. Obrazki zwierząt i roślin zastąpią więc wizerunki osób zasłużonych dla brytyjskiej polityki czy kultury. Według BBC „oznacza to koniec kontrowersyjnego wyboru postaci historycznych”. Zmianom na „bezpieczne” symbole Zjednoczonego Królestwa niechętnie reaguje część polityków, dziwiąc się, dlaczego Winstona Churchilla miałaby zastąpić wydra. Według BBC Bank chciałby w ten sposób uniknąć oskarżeń o brak na banknotach czarnoskórych postaci i reprezentantów mniejszości etnicznych.
Makrele i wydry zamiast zasłużonych postaci
Informację o mającej nastąpić w przyszłości zmianie wyglądu brytyjskich banknotów zapowiedział Bank of England.
Na banknotach Banku zamiast historycznych postaci pojawią się wizerunki dzikiej przyrody Wielkiej Brytanii, a społeczeństwo będzie mogło zadecydować o tym, jakie zwierzęta i ptaki się na nich znajdą.
— podała stacja BBC.
Według stacji, powołującej się na Bank of England, to efekt konsultacji społecznych. Zgodnie z nimi ok. 60 proc. respondentów miało wskazać faunę i florę jako temat przewodni na banknotach. Ten temat miał wyprzedzić architekturę i zabytki, na którą zagłosowało 56 proc. Postaci historyczne wybrało 38 proc. respondentów. Sztukę, kulturę i sport - 30 proc. Innowacyjność oraz godne uwagi kamienie milowe historii Zjednoczonego Królestwa odpowiednio 23 proc. i 19 proc.
Z przedstawionego rankingu wynika, że wciąż jedną z najbardziej popularnych wyborów respondentów są jednak postaci zasługujące na uznanie w historii i szeroko pojętej kulturze na Wyspach.
Jednak mimo to na banknotach zamiast nich miałyby się pojawić makrele, wydry, rude wiewiórki i rybołowy.
Obecnie w obiegu znajdują się wizerunki premiera z czasów I wojny światowej, Sir Winstona Churchilla, pisarki Jane Austen, impresjonisty JMW Turnera i matematyka Alana Turinga.
Jaki jest cel zmian?
Głównym celem wprowadzenia nowej serii banknotów jest zawsze zwiększenie odporności na fałszerstwa, ale jest to również okazja do uczczenia różnych aspektów Wielkiej Brytanii”
— powiedziała, cytowana przez BBC,Victoria Cleland, której podpis widnieje na banknotach.
Według stacji:
Oznacza to koniec kontrowersyjnego wyboru postaci historycznych, które przez ponad 50 lat pojawiały się na banknotach 5, 10, 20 i 50 funtów.
Pozostaje tylko pytanie, na czym miałaby polegać owa kontrowersyjność zasłużonych dla Wielkiej Brytanii postaci.
Ed Davey, lider Liberalnych Demokratów skrytykował pomysł: „
Winston Churchill pomógł pokonać faszyzm w Europie. Zasługuje na coś więcej niż zastąpienie przez borsuka
— stwierdził polityk, przytaczany przez portal zero.pl
Podobnie Partia Konserwatywna była zaskoczona, że „bohatera narodowego” chce się zastąpić wydrą.
Prawdziwy powód? Brak czarnoskórych i mniejszości etnicznych
Stacja BBC podaje jeszcze jeden powód, dla którego Bank chciałby zamienić postaci historyczne na faunę i florę.
Bank znalazł się w centrum kontrowersji z powodu braku jakiejkolwiek kobiety na banknotach z 2013 r., z wyjątkiem królowej Elżbiety II. Nigdy wcześniej na banknotach Banku nie pojawiła się postać historyczna czarnoskóra lub należąca do mniejszości etnicznej
czytamy na stronie stacji.
Szefowie Banku mogą uważać, że są mniej narażeni na negatywne reakcje w związku z wyborem dzikiej przyrody
— ocenił portal BBC.
