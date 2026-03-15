Niemiecka Centralna Sieć Badawcza Niezidentyfikowanych Obiektów Latających (CENAP) otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o tajemniczych obiektach latających - UFO. 9 na 10 zgłoszeń udaje się bardzo szybko zweryfikować. Osoby, które dzwonią najczęściej są wieczornymi palaczami.
Dyrektor CENAP w Lützelbach Hansjürgen Köhler powiedział w rozmowie z „Welt am Sonntag”, że 9 na 10 zgłoszeń jest bardzo prosta i szybka do weryfikacji. Okazuje się, że to, co ludzie brali za UFO, w istocie jest satelitą, spadającą gwiazdą, dronem czy tez konstelacją planet. CENAP posiada 30-stronicowy kwestionariusz, w którym zawarte są szczegółowe pytania - pomagają na sprawną identyfikację.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump zapowiedział publikację dokumentów na temat UFO. „Polecę ministrowi wojny i innym służbom, by rozpoczęły proces identyfikowania…”
Najczęściej UFO „widzą” wieczorowi palacze
Dyrektor poinformował, że osoby, które najczęściej zgłaszają niezidentyfikowane obiekty, są palaczami - zazwyczaj telefon rozdzwania się późnym wieczorem. Powód jest prosty, osoby, które wychodzą z papierosem po prostu spoglądają w niebo. Köhler wskazał, iż najwięcej pracy przypada im na godziny 22-24.
Kobieta śledziła obiekt aż do Belgii
Ciekawym przypadkiem okazała się mieszkanka z Zagłębia Ruhry, która myślała, ze widzi statki UFO, które poruszały się przed jej autem. Kobieta zajechała za obiektem aż do Belgii! Dyrektor CENAP wyjaśnił, że informacje, jakie przekazała odzwierciedlały dokładnie fazy księżyca - miała wadę wzroki i zgubiła soczewki kontaktowe oraz okulary, przez co nie była w stanie dobrze widzieć.
CZYTAJ TAKŻE: Zaskakujące wyznanie! Barack Obama przyznał, że kosmici naprawdę istnieją. Czy są przetrzymywani w Strefie 51?
Zdaniem Köhlera za wzrost liczby zgłoszeń ws. UFO odpowiadają nowe satelity, wyszczególnił system Elona Muska Starlink, który jest często widziany. Co do nagrań niezidentyfikowanych obiektów, dyrektor nie uważa, że mogą faktycznie przedstawiać statki UFO. Wskazał, że ludzie często mylą balony czy drony z pozaziemskimi obiektami.
Adam Bąkowski/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755557-niemcy-zaniepokojeni-lawinowo-zglaszaja-ze-widzieli-ufo
