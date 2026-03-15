Jedna osoba nie żyje, a jedna została ranna w wyniku ataku nożownika, do którego doszło w sobotę późnym popołudniem w centrum austriackiego Linzu – podała agencja APA, powołując się na informacje policji.
Co było powodem działania napastnika?
Motywy działania sprawcy nie są jasne – piszą media, powołując się na policję. Sprawca został zatrzymany.
Ofiary napaści to dwaj mężczyźni. Jeden z nich zmarł po przewiezieniu do szpitala. Drugi jest ciężko ranny, ale jego życie nie jest zagrożone.
Według austriackiej gazety „Kronen Zeitung” do tragedii doszło około 17:50.
Na Bismarckstrasse w Linzu mężczyzna nagle zaczął głośno krzyczeć i zaatakował nożem innego mężczyznę, śmiertelnie go raniąc. Napastnik pobiegł następnie podbiegł do innego mężczyzny i również pchnął go nożem
— czytamy w dzienniku.
Panika wśród przechodniów
Jak czytamy w austriackich mediach, wśród przechodniów wybuchła panika.
Ludzie podbiegli do mnie i powiedzieli, że ktoś został dźgnięty nożem, więc wezwałem karetkę, która przyjechała wkrótce potem”
— mówił Alessandro, kierownik restauracji Ristorante Surace przy głównej ulicy, cytowany przez portal krone.at.
Policja, która ujęła sprawcę po 10 minutach, prowadzi teraz śledztwo. Jeszcze dziś późnym popołudniem oczekiwane jest oświadczenie prasowe w tej sprawie - poinformowała agencja APA.
SC/PAP/krone.at
