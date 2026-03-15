Korea Północna jest w tym roku bardzo aktywna jeżeli chodzi o próby rakietowe. Od początku 2026 Pjongjang przeprowadził już trzeci taki tekst. Media państwowe poinformowały, że Kim Dzong Un osobiście nadzorował testy „superprecyzyjnych” wyrzutni pocisków kalibru 600 mm. Dzień wcześniej armie Japonii i Korei Południowej informowały o wykryciu salwy pocisków balistycznych wystrzelonych przez Pjongjang.
Jak relacjonuje oficjalna agencja KCNA, w manewrach wykorzystano 12 systemów artyleryjskich, a wystrzelone pociski uderzyły w cel na wyspie oddalonej o 364,4 km na Morzu Japońskim „ze 100-procentową celnością”.
Pjongjang nazwał ćwiczenia sprawdzianem zdolności do „masowego, niszczycielskiego uderzenia”.
Ćwiczenia te mają wywołać niepokój u wrogich sił
— powiedział północnokoreański przywódca, cytowany przez KCNA. Ostrzegł, że w razie ataku infrastruktura militarna przeciwnika „nie przetrwa”, a obecny potencjał jest kluczowy dla odstraszania. Według Kima system charakteryzuje się zasięgiem rażenia 420 km.
Trzecia próba rakietowa w tym roku
Podczas inspekcji towarzyszyła mu córka Kim Dzu Ae.
W sobotę południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów informowało, że tego dnia ok. godz. 13.20 (05.20 czasu polskiego) z okolic Sunan, jednej z dzielnic stolicy Korei Północnej, wystrzelono w kierunku Morza Japońskiego salwę około 10 pocisków. Pociski przeleciały dystans 350 km, z kolei japoński resort obrony przekazał, że pociski osiągnęły maksymalny pułap ok. 80 km i przebyły dystans 340 km, zanim spadły do morza w pobliżu wschodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego.
Pokaz siły jest bezpośrednią reakcją na trwające do 19 marca manewry wojskowe USA i Korei Południowej — zwraca uwagę agencja Yonhap.
Była to trzecia próba rakietowa Pjongjangu w tym roku.
Adam Bąkowski/PAP
