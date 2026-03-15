Polski marynarz został ranny w pobliżu Azorów! Został ewakuowany śmigłowcem z pokładu tankowca

autor: pixabay.com
Ratownicy portugalskiej marynarki wojennej przeprowadzili akcję ewakuacji rannego obywatela Polski z tankowca, znajdującego się w pobliżu archipelagu Azorów. Na skutek wypadku mężczyzna doznał poważnego urazu nogi.

Jak powiedział PAP sierżant Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej Portugalii w Ponta Delgada, poszkodowanym na jednostce pływającej był 37-letni członek załogi.

Polak został w sobotę w godzinach popołudniowych przetransportowany śmigłowcem na lotnisko Lajes na wyspie Terceira, skąd trafił do szpitala

— poinformował przedstawiciel policji. Ranny przewieziony został do placówki medycznej ambulansem należącym do azorskiej obrony cywilnej.

Wstępne ustalenia ratorników medycznych

Według wstępnych ustaleń ratowników medycznych poszkodowany doznał poważnego urazu nogi w wyniku wypadku i będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny.

Ratownicy niezwłocznie udali się śmigłowcem na statek Venture Creole pływający pod banderą Liberii po zgłoszeniu przez dowództwo jednostki alertu dotyczącego rannego członka załogi

— przekazał przedstawiciel portugalskiej marynarki wojennej.

W chwili przybycia helikoptera ratunkowego tankowiec z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego znajdował się około 1240 km na południowy zachód od brzegów Terceiry.

tkwl/PAP

