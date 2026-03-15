Ratownicy portugalskiej marynarki wojennej przeprowadzili akcję ewakuacji rannego obywatela Polski z tankowca, znajdującego się w pobliżu archipelagu Azorów. Na skutek wypadku mężczyzna doznał poważnego urazu nogi.
Jak powiedział PAP sierżant Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej Portugalii w Ponta Delgada, poszkodowanym na jednostce pływającej był 37-letni członek załogi.
Polak został w sobotę w godzinach popołudniowych przetransportowany śmigłowcem na lotnisko Lajes na wyspie Terceira, skąd trafił do szpitala
— poinformował przedstawiciel policji. Ranny przewieziony został do placówki medycznej ambulansem należącym do azorskiej obrony cywilnej.
Wstępne ustalenia ratorników medycznych
Według wstępnych ustaleń ratowników medycznych poszkodowany doznał poważnego urazu nogi w wyniku wypadku i będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny.
Ratownicy niezwłocznie udali się śmigłowcem na statek Venture Creole pływający pod banderą Liberii po zgłoszeniu przez dowództwo jednostki alertu dotyczącego rannego członka załogi
— przekazał przedstawiciel portugalskiej marynarki wojennej.
W chwili przybycia helikoptera ratunkowego tankowiec z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego znajdował się około 1240 km na południowy zachód od brzegów Terceiry.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755547-polski-marynarz-zostal-ranny-w-poblizu-azorow-zostal-ewakuowany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.