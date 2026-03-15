Prawicowa Duńska Partia Ludowa sprzedawała 14 marca tanie paliwo na siedmiu stacjach benzynowych w Danii. Niecodzienna akcja - to kampania wyborcza przed wyznaczonymi na 24 marca wyborami parlamentarnymi.
Oferta 9,5 korony (ok. 1,2 euro) za litr benzyny lub diesla, czyli prawie o połowę mniej niż wynosi cena rynkowa, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony kierowców. Jak relacjonuje gazeta „Berlingske”, przed stacjami ustawiały się długie kolejki samochodów, a na wyspie Fionia doszło nawet do chaosu i konieczności wezwania policji.
Niejasne jest, czy z promocyjnych cen skorzystali jedynie zwolennicy Duńskiej Partii Ludowej, która w sondażach zdobywa kilkuprocentowe poparcie i nie jest faworytem. Ugrupowanie obiecuje, że jeśli dojdzie do władzy, to obniży podatki od paliw do najniższego poziomu wśród krajów UE.
Promocja opłacona z funduszu kampanii wyborczej
Według informacji na stronie internetowej Duńskiej Partii Ludowej promocja na wybranych stacjach paliw została opłacona z funduszu kampanii wyborczej, z którego miały zostać sfinansowane tradycyjne reklamy. Kierowcy na miejscu mogli spotkać kandydatów partii do parlamentu.
W sondażach prowadzi Duńska Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem 20,6 proc., rządząca obecnie w koalicji z Partią Liberalną oraz centrowym ugrupowaniem Umiarkowani. Ugrupowania te tracą większość. Niejasne jest, czy wynik socjaldemokratów pozwoli na zbudowanie nowej koalicji w oparciu o partie lewicowe. Alternatywą jest blok ugrupowań prawicowych, którego częścią jest Duńska Partia Ludowa.
Rząd Danii poinformował 13 marca o uwolnieniu z rezerw strategicznych 124,6 tys. baryłek ropy naftowej, co stanowi jedną piątą krajowych zapasów, aby wywołać presję na rosnące ceny.
Ataki USA i Izraela na Iran oraz ataki odwetowe Iranu spowodowały znaczne zakłócenia na globalnym rynku ropy naftowej i gazu. W efekcie doszło do zamknięcia cieśniny Ormuz, przez którą rocznie transportowane jest ok. 20 proc. światowych dostaw tych paliw.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755544-nietypowa-forma-kampanii-dunska-partia-sprzedawala-tanie-paliwo
