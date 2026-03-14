RELACJA. 1480. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Iran wykorzystał do ataków na amerykańskie cele drony od Rosji

autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Trwa 1481. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 15 marca 2026 r.

00:01. Zełenski: Iran wykorzystał do ataków na amerykańskie cele drony od Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział stacji CNN, że Iran wykorzystał podczas ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie drony Shahed, które przekazała mu Rosja.

Rosja już dała (Iranowi) drony Shahed. (Rosjanie) wykorzystując irańską licencję wyprodukowali dużo dronów. Przekazali je. Mam stuprocentowe fakty, że irański reżim wykorzystał drony przeciwko amerykańskim bazom na Bliskim Wschodzie i przeciwko swoim sąsiadom

— powiedział Zełenski CNN.

Dodał, że według ukraińskiego wywiadu Rosjanie dzielą się informacjami wywiadowczymi z irańskim reżimem i pomagają mu.

Mój wywiad przekazał mi, że (Rosjanie) powiedzieli, że jeśli Europa i USA mogą pomagać Ukrainie wywiadowczo w tej wojnie, to znaczy, że Rosja może pomagać irańskiemu reżimowi. To ich punkt widzenia w tej sprawie

— podkreślił.

To nie jest wielka tajemnica

— zaznaczył Zełenski.

