RELACJA. 16. dzień operacji przeciwko Iranowi. Szef MSZ zaprzecza doniesieniom, jakoby nowy najwyższy przywódca kraju został ranny

autor: PAP/EPA/ABIR SULTAN
Trwa 16. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji!

Niedziela, 15 marca 2026 r.

00:01. Szef irańskiego MSZ zaprzecza doniesieniom, jakoby nowy najwyższy przywódca kraju został ranny

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi zaprzeczył doniesieniom z Waszyngtonu, jakoby nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei został ranny. Aragczi oświadczył, że „nie ma problemu” z Chameneim.

Słowa te padły dzień po tym, gdy minister obrony USA Pete Hegseth podczas konferencji prasowej oświadczył – nie przedstawiając dowodów – że nowy najwyższy przywódca Iranu został „ranny i prawdopodobnie oszpecony”. Miało to się wydarzyć podczas jednego z pierwszych amerykańsko-izraelskich nalotów na Teheran, w którym zginął ojciec Modżtaby Chameneiego, ajatollah Ali Chamenei wraz z innymi członkami jego rodziny.

Podczas wywiadu dla amerykańskiej stacji MS Now Aragczi został zapytany o doniesienia o zranieniu Chameneiego.

Oni (amerykański rząd – PAP) wygłosili już wiele podobnych twierdzeń. (…) Wkrótce zobaczą, że nie ma problemu z nowym najwyższym przywódcą

— odpowiedział szef irańskiej dyplomacji, dodając że Chamenei pełni swoje obowiązki zgodnie z konstytucją i „będzie robił to nadal”.

Modżtaba Chamenei został 8 marca mianowany najwyższym przywódcą Iranu po swoim ojcu. Od ogłoszenia tej decyzji nie pojawił się publicznie, co podsyca spekulacje o jego możliwym zranieniu.

