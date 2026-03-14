Stan fizyczny nowego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, jego niezdolność do utrzymywania regularnej komunikacji z prezydentem Masudem Pezeszkianem i ważnymi urzędnikami, wywołały krytykę i opór wśród niektórych wysokich rangą duchownych - wynika z informacji serwisu Iran International.
Ali Asghar Hidżazi, zastępca szefa sztabu zabitego w pierwszym dniu wojny ajatollaha Alego Chameneiego i Alireza Arafi, członek potężnej Rady Strażników Konstytucji i Tymczasowej Rady Przywódczej, należą do duchownych, którzy wprost wyrazili obawy dotyczące stanu zdrowia i zdolności przywódczych Modżtaby Chameneiego - poinformowały źródła Iran International.
Obaj duchowni skupili wokół siebie licznych zwolenników, którzy chcą, aby władza ponownie trafiła w ręce trzyosobowej Tymczasowej Rady Przywódczej. Ponownie, bowiem zgodnie z irańską konstytucją przejęła ona obowiązki najwyższego przywódcy w krótkim okresie „bezkrólewia” między śmiercią jednego a wyborem kolejnego najwyższego przywódcy.
Hidżazi i Arafi nie tylko chcą rządów Rady, ale również odsunięcia od władzy członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), którzy w czasie trwającej wojny przejęli pełną kontrolę nad państwem.
Konflikt we władzach Iranu
Podziały na najwyższych szczeblach władzy pogłębiły się szczególnie po wyborze syna Alego Chameneiego, co wśród wielu irańskich duchownych wzbudziło obawy, że kraj poszedł w kierunku rządów dynastycznych, w pełni podporządkowanych i kontrolowanych przez IRGC, który w wojennym chaosie stał się najbardziej spójną i zdyscyplinowaną instytucją Iranu.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755540-wplywowi-duchowni-kwestionuja-przywodztwo-m-chameneiego
