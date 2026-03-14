Francja opracowała propozycję, mającą na celu zakończenie toczących się w Libanie walk między Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją terrorystyczną Hezbollah; wymagałaby ona od rządu Libanu uznania Izraela - poinformował amerykański portal Axios, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.
Zdaniem portalu rząd Libanu zaakceptował propozycję jako podstawę do rozmów; rozważają ją natomiast Stany Zjednoczone i Izrael.
Według doniesień, francuski plan zakłada bezpośrednie rozmowy Tel Awiwu i Bejrutu – popierane przez Paryż i Waszyngton – w sprawie „deklaracji politycznej”, którą strony uzgodniłyby w ciągu miesiąca. Źródła cytowane przez Axios twierdzą, że Francja chce, aby negocjacje odbyły się w Paryżu, a w rozmowach początkowo uczestniczyli wysocy rangą dyplomaci, a następnie prominentni politycy.
W planie napisano, że oprócz uznania Izraela, Liban zobowiązałby się do poszanowania jego suwerenności i integralności terytorialnej. Oba kraje podkreśliłyby również swoje zaangażowanie w przestrzeganie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, kończącej drugą wojnę libańską z 2006 r. oraz porozumienia o zawieszeniu broni, osiągniętego w listopadzie 2024 r. po ponad roku walk między Hezbollahem a Izraelem.
Rząd Libanu, zgodnie z doniesieniami, zobowiązałby się również do zapobiegania wszelkim atakom na Izrael z terytorium Libanu oraz do rozbrojenia Hezbollahu i zakazania działalności wojskowej tej organizacji terrorystycznej. Siły izraelskie wycofałyby się w ciągu miesiąca z obszarów zajętych podczas trwającej wojny, podczas gdy armia libańska ponownie rozmieściłaby się w południowym Libanie, a UNIFIL i grupa państw wybranych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ miałyby za zadanie weryfikację rozbrojenia Hezbollahu.
Jak przekazał Axios, Liban będzie musiał zadeklarować również podjęcie rozmów z Izraelem na temat stałego paktu o nieagresji. Porozumienie kończące formalny stan wojny między tymi państwami, trwający od momentu powstania państwa żydowskiego w 1948 r., miałoby zostać podpisane w ciągu dwóch miesięcy.
Po podpisaniu umowy Siły Obronne Izraela wycofają się z pięciu pozycji, które zajmowały w południowym Libanie od 2024 roku. Axios poinformował, że ostatni etap francuskiej propozycji zakłada wytyczenie granic izraelsko-libańskich i libańsko-syryjskich do końca roku.
Źródła izraelskie przekazały, że armia jest gotowa znacznie rozszerzyć swoją operację lądową w Libanie, mając na celu przejęcie kontroli nad całym obszarem na południe od rzeki Litani i rozbicie infrastruktury wojskowej Hezbollahu.
Choć francuska propozycja może stanowić podstawę do negocjacji, przedstawiciele władz libańskich i izraelskich twierdzą, że bez silnego przywództwa amerykańskiego osiągnięcie porozumienia będzie trudne - podkreślił Axios.
tkwl/PAP
