Wybuch w szkole żydowskiej w Amsterdamie. MSZ Izraela nie kryje oburzenia: W Holandii szerzy się fala antysemityzmu

  • Świat
  • opublikowano:
Miejsce zdarzenia / autor: PAP/EPA/MICHEL VAN BERGEN
Dziś w nocy doszło do eksplozji w szkole żydowskiej w dzielnicy Amsterdamu Buitenveldert” - poinformował Reuters. Miejscowe media cytują burmistrz miasta Femke Halsemę, która zapewniła, że na miejsce szybko przyjechały policja i straż pożarna, a szkody wywołane wybuchem są niewielkie. Po tym incydencie izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło w serwisie X, że w Holandii szerzy się fala antysemityzmu.

Jak napisał portal dziennika „De Telegraaf” na nagraniach z kamer monitoringu widać osobę, która zdetonowała ładunek wybuchowy. Materiał analizują odpowiednie służby. Lokalne władze podkreśliły, że traktują incydent jako „celowy atak na społeczność żydowską i podchodzą do niego bardzo poważnie”.

Portal holenderskiej gazety cytuje też Halsemę, która podkreśliła m.in., że Amsterdam „powinien być miejscem, w którym Żydzi mogą bezpiecznie żyć”.

„Gdzie nastąpi następny atak?”

— pyta izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych w komunikacie, oceniając, że „holenderski rząd musi zrobić znacznie więcej, by walczyć z antysemityzmem”.

Resort przypomniał także wcześniejsze incydenty.

Skalę (antysemityzmu – PAP) widzieliśmy podczas pogromu Izraelczyków w Amsterdamie w listopadzie 2024 roku

— napisano, nawiązując do wydarzeń po meczu AFC Ajax – Maccabi Tel Awiw, kiedy w centrum miasta doszło do serii bójek i ataków na kibiców z Izraela.

Wspomniano również o ataku na synagogę w Rotterdamie w nocy z czwartku na piątek, gdzie doszło do podpalenia i eksplozji, po którym władze Holandii zaostrzyły środki bezpieczeństwa.

Krytyka holenderskich władz

Również szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar skrytykował holenderskie władze:

Synagoga w Rotterdamie została zaatakowana, ale Holandia uznała za stosowne zaangażować się w sfabrykowaną sprawę wniesioną przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi. Wstyd

— napisał w serwisie X.

Saar odniósł się do sprawy złożonej przez RPA przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, w której Izrael oskarżony jest o naruszenie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa w związku z działaniami wojskowymi w Strefa Gazy. Holandia zapowiedziała złożenie własnego stanowiska w sprawie interpretacji konwencji.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych