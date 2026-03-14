„Dziś w nocy doszło do eksplozji w szkole żydowskiej w dzielnicy Amsterdamu Buitenveldert” - poinformował Reuters. Miejscowe media cytują burmistrz miasta Femke Halsemę, która zapewniła, że na miejsce szybko przyjechały policja i straż pożarna, a szkody wywołane wybuchem są niewielkie. Po tym incydencie izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło w serwisie X, że w Holandii szerzy się fala antysemityzmu.
Jak napisał portal dziennika „De Telegraaf” na nagraniach z kamer monitoringu widać osobę, która zdetonowała ładunek wybuchowy. Materiał analizują odpowiednie służby. Lokalne władze podkreśliły, że traktują incydent jako „celowy atak na społeczność żydowską i podchodzą do niego bardzo poważnie”.
Portal holenderskiej gazety cytuje też Halsemę, która podkreśliła m.in., że Amsterdam „powinien być miejscem, w którym Żydzi mogą bezpiecznie żyć”.
Gdzie nastąpi następny atak?
— pyta izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych w komunikacie, oceniając, że „holenderski rząd musi zrobić znacznie więcej, by walczyć z antysemityzmem”.
Resort przypomniał także wcześniejsze incydenty.
Skalę (antysemityzmu – PAP) widzieliśmy podczas pogromu Izraelczyków w Amsterdamie w listopadzie 2024 roku
— napisano, nawiązując do wydarzeń po meczu AFC Ajax – Maccabi Tel Awiw, kiedy w centrum miasta doszło do serii bójek i ataków na kibiców z Izraela.
Wspomniano również o ataku na synagogę w Rotterdamie w nocy z czwartku na piątek, gdzie doszło do podpalenia i eksplozji, po którym władze Holandii zaostrzyły środki bezpieczeństwa.
Krytyka holenderskich władz
Również szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar skrytykował holenderskie władze:
Synagoga w Rotterdamie została zaatakowana, ale Holandia uznała za stosowne zaangażować się w sfabrykowaną sprawę wniesioną przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi. Wstyd
— napisał w serwisie X.
Saar odniósł się do sprawy złożonej przez RPA przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, w której Izrael oskarżony jest o naruszenie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa w związku z działaniami wojskowymi w Strefa Gazy. Holandia zapowiedziała złożenie własnego stanowiska w sprawie interpretacji konwencji.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755526-wybuch-w-szkole-zydowskiej-w-amsterdamie-msz-izraela-oburzone
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.