Ambasada USA w Bagdadzie zaatakowana! Nad budynkiem unosi się dym. Zniszczony miał zostać amerykański system obrony C-RAM

Irański dron zaatakował ambasadę USA w Bagdadzie w Iraku, widać dym unoszący się z budynku. / autor: Fratria/X
Agencja Reutera poinformowała dziś, że irański pocisk rakietowy trafił w ambasadę USA w stolicy Iraku, Bagdadzie. Nie wiadomo na razie, czy ktoś ucierpiał w wyniku ataku; brak też bliższych informacji o skutkach ostrzału, ani o rozmiarach zniszczeń.

Według portalu telewizji Al-Dżazira, który powołuje się na swoje źródło w służbach bezpieczeństwa Iraku, ostrzał zniszczył część systemu obrony przeciwlotniczej. Pocisk miał trafić w lądowisko dla helikopterów; podkreślono, że amerykańska ambasada w Bagdadzie nie udzieliła komentarza w tej sprawie.

Irański dron zniszczył amerykański system obrony C-RAM w pobliżu ambasady USA w Bagdadzie w Iraku.

System ten od kilku dni aktywnie przeciwdziała nadlatującym dronom

— czytamy w sieci na profilu „Current Report”

To drugi ostrzał ambasady

Incydent miał miejsce wkrótce po tym, jak w dwóch innych atakach na Bagdad zginęły prawdopodobnie dwie osoby. Iracka armia potępiła ataki i stwierdziła, że były „rażącym naruszeniem wszelkich wartości humanitarnych i wyrazem lekceważenia konwencji międzynarodowych”. Był to zarazem drugi raz, kiedy ostrzelano ambasadę USA w Bagdadzie w ostatnich dwóch tygodniach.

Al-Dżazira przypomniała, że w piątek „sprzymierzone z Iranem grupy zbrojne w Iraku” wyznaczyły nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów dla każdego, kto udzieli informacji wskazujących na odpowiedzialnych za śmierć byłego irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, zamordowanego 28 lutego, w pierwszym dniu izraelsko-amerykańskiej wojny przeciw Iranowi.

Robert Knap

Zespół wPolityce.pl

