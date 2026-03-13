RELACJA. 15. dzień operacji przeciwko Iranowi. Izrael przeprowadził 7600 bombardowań. Amerykańskie uderzenie na wyspę Chark

Izraelski myśliwiec / autor: PAP/EPA

Trwa 15. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi atakuje niektóre państwa w regionie, w tym mieszczące się tam bazy amerykańskie. W odwecie za operację Izraela i USA Iran również zamknął cieśninę Ormuz. W warunkach pokoju przez ten szlak przepływa m.in. około 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej. Zapraszamy do śledzenia relacji!

Sobota, 14 marca 2026 r.

00:12. Trump: zbombardowaliśmy każdy militarny cel na irańskiej wyspie Chark

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańskie siły przeprowadziły „jedno z najsilniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu”, niszcząc „wszystkie cele militarne” na irańskiej wyspie Chark w cieśninie Ormuz.

Trump przekazał, że siły nie zniszczyły infrastruktury naftowej na wyspie. Zapowiedział, że może zmienić tę decyzję, jeśli Iran - albo ktokolwiek inny - będzie uniemożliwiał swobodną żeglugę przez Ormuz

00:10. Izrael przeprowadził 7600 bombardowań na cele w Iranie

Armia izraelska podała, że przeprowadziła dotąd ponad 7600 bombardowań celów w Iranie. Według rożnych źródeł w wyniku ataków zginęło ok. 1300 cywilów, 3,2 mln osób zostało tymczasowo przesiedlonych, a prawie 22 tys. budynków cywilnych zostało uszkodzonych.

Według izraelskiego dowództwa ponad 2000 bombardowań było wymierzonych w siedziby i zasoby władz w Teheranie, a ok. 4700 w irański program rakietowy.

Razem z siłami amerykańskimi Izrael przeprowadził ok. 15 tys. bombardowań w Iranie w ciągu 13 dni wojny.

Jednocześnie ONZ podała, że w Iranie uszkodzonych zostało prawie 22 tys. cywilnych budynków. Wśród nich jest ponad 17 tys. lokali mieszkalnych – przekazał Salvador Gutierrez, szef misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Iranie.

Izraelska armia szacuje, że zginęło 4000-5000 funkcjonariuszy elitarnego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i milicji Basidż, nie podając szacunków dotyczących ofiar wśród cywili.

Według organizacji Human Rights Activists News Agency (HRANA) z siedzibą w Waszyngtonie po stronie irańskiej zginęło 1286 cywilów, w tym co najmniej 200 dzieci, co pokrywa się z danymi podawanymi przez władze Iranu.

HRANA podaje również, że zginęło 199 członków irańskich sił zbrojnych, a 373 zgony sklasyfikowano jako nieustalone – organizacja nie była w stanie określić, czy ofiary były cywilami czy wojskowymi.

Irańskie ministerstwo zdrowia poinformowało jeszcze, że w wyniku bombardowania obszarów cywilnych rannych zostało ponad 16 tys. osób, a uszkodzonych zostało ponad 170 szpitali i 149 przychodni. Według danych Irańskiego Czerwonego Półksiężyca w atakach uszkodzonych zostało 69 szkół.

00:01. CNN: Iran rozważa pozwolenie na transport przez Ormuz ropy opłaconej w juanach

Iran rozważa możliwość pozwolenia na przejście przez cieśninę Ormuz ograniczonej liczbie tankowców, jeśli ich załadunek jest rozliczany w chińskich juanach - poinformowała stacja CNN, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika.

Teheran pracuje nad nowym planem dotyczącym przepływania tankowców przez cieśninę - przekazało źródło.

Wcześniej w piątek agencja Reutera podała, że Iran zezwolił dwóm pływającym pod indyjską banderą statkom na przejście przez tę kluczową dla światowego handlu ropą i gazem cieśninę. Jest ona blokowana przez Iran od 28 lutego, gdy państwo to zostało zaatakowane przez USA i Izrael.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

