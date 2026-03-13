Trwa 1480. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 14 marca 2026 r.
00:03. Zełenski: USA chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji o zakończeniu wojny
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji na temat zakończenia wojny w Ukrainie.
Zełenski, którego wypowiedź zacytowały media ukraińskie pod koniec jego wizyty we Francji, powiedział, że strona amerykańska oznajmiła, że jej negocjatorzy nie mogą opuścić Stanów Zjednoczonych z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Początkowo spotkanie w formacie trójstronnym miało odbyć się w tym tygodniu.
Prezydent Ukrainy dodał, że Rosja nie chciała, by rozmowy odbyły się w USA i zaproponowała jako alternatywne miejsce Szwajcarię lub Turcję.
Dotychczas odbyły się trzy rundy rozmów z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA poświęcone kwestii zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej: w styczniu i lutym w Abu Zabi i Genewie. Głównym punktem spornym w rokowaniach pozostaje kwestia Donbasu, którego Rosja domaga się od Ukrainy.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
