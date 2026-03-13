Trwa 1480. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 14 marca 2026 r.
20:12. Rzecznik ukraińskiego MSZ: Groźby Iranu, który wspiera zabijanie Ukraińców, są absurdalne
Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj oświadczył, że groźby Iranu pod adresem Ukrainy są absurdalne, tym bardziej, że irański reżim wspiera zabijanie Ukraińców, dostarczając Rosji drony i technologie do agresji.
Irański reżim od lat wspiera zabijanie Ukraińców, bezpośrednio dostarczając państwu-agresorowi (Rosji) drony oraz technologie do agresji przeciwko Ukrainie. W tym kontekście absurdalne jest, gdy jacyś przedstawiciele tego reżimu grożą Ukrainie i jeszcze powołują się na prawo do samoobrony, zapisane w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych
— powiedział Tychyj dziennikarzom.
To tak, jakby seryjny morderca usprawiedliwiał swoje zbrodnie, powołując się na kodeks karny
— dodał.
Rzecznik ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że irański reżim musi ponieść odpowiedzialność za wszystkie swoje zbrodnie przeciwko narodowi irańskiemu oraz innym krajom i narodom – przekazała agencja Interfax-Ukraina.
18:57. Do pięciu wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów; jest 22 rannych
Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów; 22 osoby zostały ranne. Wojska okupacyjne użyły do uderzeń prawie 500 pocisków – powiadomiły w sobotę władze.
(…) W wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na obwód kijowski liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do pięciu. (…) Jeszcze 22 mieszkańców obwodu (kijowskiego - PAP) zostało rannych; wśród nich jest troje dzieci
— przekazał w komunikatorze Telegram szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Mykoła Kałasznyk.
Wcześniejsze doniesienia mówiły o czterech zabitych i 15 rannych. Rosja użyła do ataków rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych.
18:15. Iran grozi Ukrainie atakiem, twierdząc, że przystąpiła do wojny wspierając Izrael
Iran uznał Ukrainę za uzasadniony cel swoich ataków, twierdząc, że wspiera ona Izraela, dostarczając mu drony przechwytujące. Groźby pod adresem Kijowa rzucił w sobotę Ebrahim Azizi, przewodniczący irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.
Udzielając wsparcia w postaci dronów reżimowi izraelskiemu, upadła Ukraina w rzeczywistości zaangażowała się w wojnę i - zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych - uczyniła całe swoje terytorium uzasadnionym celem dla Iranu
— napisał Azizi w poście na portalu X.
Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w zeszłym tygodniu, że Stany Zjednoczone zwróciły się do niego o pomoc przy tworzeniu obrony przed dronami, doceniając doświadczenie Ukrainy w walce z irańskimi Shahedami używanymi przez Rosję. Zełenski przyznał również, że podobne zainteresowanie wykazały atakowane przez Iran kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, do których wysłał ukraińskich specjalistów. Prezydent nie wymienił w tym kontekście Izraela.
17:450. Ukraińscy saperzy zabezpieczyli 500-kilogramową głowicę pocisku Kindżał
Niewypał odkryto w obwodzie żytomierskim. Saperzy i policyjni saperzy wywieźli rosyjski pocisk na poligon, by nie zagrażał cywilom.
17:20. Rosjanie dronem zaatakowali pociąg pasażerski
Do ataku doszło w obwodzie charkowskim. Dron uderzył w pociąg podmiejski. Ranni zostali maszynista i jego pomocnik.
17:05. UE przedłużyła sankcje indywidualne na Rosję do września
Wszystkie 27 państw członkowskich w sobotę po południu zgodziły się przedłużyć sankcje indywidualne na Rosję o kolejne sześć miesięcy, czyli do połowy września tego roku. Przedłużenia sankcji, wbrew zapowiedziom, nie zablokowały Węgry ani Słowacja.
Procedura pisemna oficjalnie zatwierdzająca przedłużenie sankcji na osoby i podmioty zaangażowane w rosyjską agresję na Ukrainę rozpoczęła się w sobotę rano i zakończyła po godz. 16. Sankcje przedłużone zostały o kolejne pół roku, czyli do 15 września 2026 r.
W ramach przeglądu listy sankcyjnej państwa członkowskie postanowiły wykreślić z niej dwie osoby, wpisanie których na listę okazało się być nieuzasadnione prawnie oraz usunęły z niej pięć osób zmarłych.
Przedłużenia sankcji wbrew zapowiedziom nie zablokowały Węgry ani Słowacja. Z sankcyjnej listy nie zostali także wykreśleni powiązani z Władimirem Putinem rosyjscy oligarchowie Aliszer Usmanow i Michaił Fridman. Ich usunięcia z listy w zamian za wycofanie weta jeszcze w piątek domagała się Bratysława.
16:01. Dron uderzył w auto z ukraińskimi żołnierzami
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak ukraińscy żołnierze wracają ze swojej zmiany, gdy akurat w ich pojazd uderza rosyjski dron.
15:41. Ukraińcy zniszczyli rosyjskie Iskandery
Wyrzutnie znajdowały się na okupowanym Krymie.
13:41. Sztab Generalny potwierdził ataki na rosyjską rafinerię i port
Sztab Generalny Ukrainy potwierdził ataki na rafinerię ropy naftowej Afipski w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji oraz port Kaukaz w tym samym regionie. Sztab poinformował także o uderzeniach w systemy rakietowe i radiolokacyjne na okupowanych terenach.
W ramach ograniczania wojenno-gospodarczego potencjału rosyjskiego agresora w nocy 14 marca jednostki sił obrony Ukrainy uderzyły w obiekty wojskowej i logistycznej infrastruktury przeciwnika na terytorium Federacji Rosyjskiej
— powiadomiono w wydanym w sobotę komunikacie.
Sztab oświadczył, że rafineria Afipski przerabia 6,25 mln ton ropy naftowej, co stanowi 2,1 proc. całkowitej przeróbki tego surowca w Rosji.
Dwa te przedsiębiorstwa (rafineria i port – PAP) są zaangażowane w dostawy do potrzeb rosyjskiej armii
— podkreślił.
13:13. Państwa UE wstępnie zgodziły się przedłużyć o pół roku sankcje indywidualne na Rosję
Wszystkie 27 państw członkowskich wstępnie zgodziło się przedłużyć o pół roku sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w rosyjską wojnę w Ukrainie. W sobotę rano rozpoczęła się procedura pisemna oficjalnie zatwierdzająca tę decyzję.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi, sankcji ostatecznie nie zablokowały Węgry ani Słowacja.
Wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia sankcji unijni ambasadorowie mieli zawrzeć już w piątek wieczorem; wcześniejsze poranne negocjacje tego dnia nie przyniosły konsensusu. Jak poinformowały dziennikarzy źródła UE, dopiero jednak w sobotę rano uruchomiona została pisemna procedura oficjalne zatwierdzająca tę decyzję.
Z sankcyjnej listy nie został wykreślony żaden rosyjski oligarcha. Jeszcze w piątek miała się tego domagać Słowacja, która zapowiedziała, że zablokuje przedłużenie sankcji, jeśli z listy nie zostaną wykreśleni powiązani z Putinem Aliszer Usmanow i Michaił Fridman.
12:57. Ukraiński dron zniszczył rosyjską kryjówkę
Rosjanie chcieli ukryć czołg pod drzewami i siatkami maskującymi, ale Ukraińcy go dopadli.
12:24. Skuteczne uderzenie Ukraińców w rosyjski transport amunicji
Ukraińcy uderzyli w Rosjan w czasie, gdy ci organizowali transport amunicji.
12:06. Dron rozbił się blisko mobilnej jednostki ogniowej
Irański dron Shahed, używany przez Rosjan podczas wojny na Ukrainie, rozbił się zaledwie 30 metrów od mobilnej jednostki ogniowej.
11:01. Trzy osoby ranne w wyniku ataku ukraińskich dronów na port Kaukaz
Agencja Reutera poinformowała w sobotę, powołując się na lokalne władze, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na port Kaukaz w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Atak wywołał też pożar w rafinerii ropy naftowej w miejscowości Afipskie.
Jak przekazał Reuters, wpis władz Kraju Krasnodarskiego na Telegramie informuje też o innej natury zniszczeniach, które nocny atak ukraińskich bezzałogowców spowodował w kompleksie naftowym oraz samym porcie. Uszkodzeniu uległ statek pomocniczy oraz kompleks nabrzeżny, a straż pożarna przez niemal całą noc gasiła pożar zakładów w Afipskiem. Ponadto na kilka godzin zawieszono funkcjonowanie lotniska w Krasnodarze.
Reuters przypomniał, że z portu Kaukaz leżącego nad Morzem Czarnym, nad Cieśniną Kerczeńską naprzeciwko Krymu, Rosja wysyła zboża i gaz LPG. Agencja przywołała też komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony, które poinformowało, że w nocy obrona przeciwlotnicza Rosji zestrzeliła 87 ukraińskich dronów, w tym 31 nad Morzem Azowskim i 16 nad Krajem Krasnodarskim.
09:22. Do czterech wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów; jest 15 rannych
Do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów; 15 osób zostało rannych. Wojska okupacyjne użyły do uderzeń prawie 500 pocisków – powiadomiły w sobotę władze.
Liczba zabitych wzrosła do czterech, 15 mieszkańców obwodu (kijowskiego) w wyniku wrogich ostrzałów zostało rannych. Trzy osoby są w stanie ciężkim (…)
— przekazał w komunikatorze Telegram szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Mykoła Kałasznyk.
Wcześniejsze doniesienia mówiły o trzech zabitych i pięciu rannych. Rosja użyła do ataków rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych.
08:38. Dziś Dzień Ukraińskiego Ochotnika
14 marca obchodzimy Dzień Ukraińskiego Ochotnika. Oddajemy hołd odważnym mężczyznom i kobietom, którzy odpowiedzieli na wezwanie swoich serc i stanęli w obronie Ukrainy
— opisuje ukraiński resort obrony w mediach społecznościowych.
07:45. Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach na Kijów
Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku zmasowanego, kombinowanego ataku Rosji z użyciem rakiet i dronów na Kijów i obwód kijowski w sobotę w nocy i godzinach porannych – powiadomiły władze.
Tej nocy wróg przeprowadza zmasowany atak na obwód kijowski z zastosowaniem dronów i rakiet. Państwo terrorysta (Rosja - PAP) znów uderza w cywilne miejscowości
— pisał w komunikatorze Telegram szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Mykoła Kałasznyk. Według jego relacji dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w rejonie (powiecie) browarskim, w sąsiedztwie ukraińskiej stolicy. Wskutek ataków zniszczony został tam internat, budynki fabryczne i magazyny. Jedna osoba ucierpiała w rejonie wyszogrodzkim.
Tuż po godzinie 3 (2 czasu polskiego) w Kijowie słychać było serię głośnych wybuchów. W mieście ogłoszono alarm, a władze wyjaśniły, że stolica atakowana jest pociskami balistycznymi.
Alarmy powietrzne ogłaszano na terytorium całego kraju, w tym w trzech obwodach na granicy z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.
06:30. DORSZ: zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
CZYTAJ WIĘCEJ: Aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu i uderzenia na Ukrainę. Polskie i sojusznicze samoloty wzbiły się w niebo
06:05. DORSZ: Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej
W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
05:52. Prasa: Ministerstwo Kultury sprawdzi dokumentację ws. udziału Rosji w Biennale
Włoski minister kultury Alessandro Giuli oficjalnie zażądał od organizatorów Biennale Sztuki w Wenecji, by w trybie pilnym dostarczyli dokumentację dotyczącą udziału Rosji w tegorocznej światowej wystawie, rozpoczynającej się 9 maja. Zapowiedź udziału Rosji wywołała międzynarodowe protesty.
04:43. Szefowa MSZ Finlandii wzywa do przyjęcia kolejnego pakietu sankcji na Rosję
Finlandia domaga się nowych sankcji wobec Rosji. Najwyższy czas przyjąć 20. pakiet sankcji, zwiększyć presję na Rosję i wspierać walkę obronną Ukrainy - zaapelowała szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.
02:24. Rosyjski uszkodzony tankowiec wypełniony skroplonym gazem zbliża się do brzegów Malty
Dryfujący od 3 marca uszkodzony i pozbawiony załogi tankowiec rosyjski Arctic Metagaz niebezpiecznie zbliża się do brzegów Malty, od której dzieli go już tylko około 50 km, poinformował w piątek dziennik „Malta Today”.
Na statku wciąż znajduje się około 900 ton oleju napędowego oraz 60 tys. ton skroplonego gazu LNG.
01:18. Juszczenko do Orbana: Zatrzymaj się i przypomnij sobie, kim byłeś
Trzeci prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko, zwrócił się w liście otwartym do premiera Węgier, Viktora Orbana, i wezwał go, by znów „był liderem, którego świat kiedyś szanował”, poinformowała Ukraińska Prawda.
00:03. Zełenski: USA chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji o zakończeniu wojny
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji na temat zakończenia wojny w Ukrainie.
Zełenski, którego wypowiedź zacytowały media ukraińskie pod koniec jego wizyty we Francji, powiedział, że strona amerykańska oznajmiła, że jej negocjatorzy nie mogą opuścić Stanów Zjednoczonych z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Początkowo spotkanie w formacie trójstronnym miało odbyć się w tym tygodniu.
Prezydent Ukrainy dodał, że Rosja nie chciała, by rozmowy odbyły się w USA i zaproponowała jako alternatywne miejsce Szwajcarię lub Turcję.
Dotychczas odbyły się trzy rundy rozmów z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA poświęcone kwestii zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej: w styczniu i lutym w Abu Zabi i Genewie. Głównym punktem spornym w rokowaniach pozostaje kwestia Donbasu, którego Rosja domaga się od Ukrainy.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
