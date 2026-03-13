NA ŻYWO

RELACJA. 1480. dzień wojny na Ukrainie. Do czterech wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów; jest 15 rannych

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
zdj. ilustracyjne - ukraińskie służby ratownicze na miejscu rosyjskiego ataku w Charkowie / autor: PAP/EPA
Trwa 1480. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 14 marca 2026 r.

13:41. Sztab Generalny potwierdził ataki na rosyjską rafinerię i port

Sztab Generalny Ukrainy potwierdził ataki na rafinerię ropy naftowej Afipski w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji oraz port Kaukaz w tym samym regionie. Sztab poinformował także o uderzeniach w systemy rakietowe i radiolokacyjne na okupowanych terenach.

W ramach ograniczania wojenno-gospodarczego potencjału rosyjskiego agresora w nocy 14 marca jednostki sił obrony Ukrainy uderzyły w obiekty wojskowej i logistycznej infrastruktury przeciwnika na terytorium Federacji Rosyjskiej

— powiadomiono w wydanym w sobotę komunikacie.

Sztab oświadczył, że rafineria Afipski przerabia 6,25 mln ton ropy naftowej, co stanowi 2,1 proc. całkowitej przeróbki tego surowca w Rosji.

Dwa te przedsiębiorstwa (rafineria i port – PAP) są zaangażowane w dostawy do potrzeb rosyjskiej armii

— podkreślił.

13:13. Państwa UE wstępnie zgodziły się przedłużyć o pół roku sankcje indywidualne na Rosję

Wszystkie 27 państw członkowskich wstępnie zgodziło się przedłużyć o pół roku sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w rosyjską wojnę w Ukrainie. W sobotę rano rozpoczęła się procedura pisemna oficjalnie zatwierdzająca tę decyzję.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, sankcji ostatecznie nie zablokowały Węgry ani Słowacja.

Wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia sankcji unijni ambasadorowie mieli zawrzeć już w piątek wieczorem; wcześniejsze poranne negocjacje tego dnia nie przyniosły konsensusu. Jak poinformowały dziennikarzy źródła UE, dopiero jednak w sobotę rano uruchomiona została pisemna procedura oficjalne zatwierdzająca tę decyzję.

Z sankcyjnej listy nie został wykreślony żaden rosyjski oligarcha. Jeszcze w piątek miała się tego domagać Słowacja, która zapowiedziała, że zablokuje przedłużenie sankcji, jeśli z listy nie zostaną wykreśleni powiązani z Putinem Aliszer Usmanow i Michaił Fridman.

12:57. Ukraiński dron zniszczył rosyjską kryjówkę

Rosjanie chcieli ukryć czołg pod drzewami i siatkami maskującymi, ale Ukraińcy go dopadli.

12:24. Skuteczne uderzenie Ukraińców w rosyjski transport amunicji

Ukraińcy uderzyli w Rosjan w czasie, gdy ci organizowali transport amunicji.

12:06. Dron rozbił się blisko mobilnej jednostki ogniowej

Irański dron Shahed, używany przez Rosjan podczas wojny na Ukrainie, rozbił się zaledwie 30 metrów od mobilnej jednostki ogniowej.

11:01. Trzy osoby ranne w wyniku ataku ukraińskich dronów na port Kaukaz

Agencja Reutera poinformowała w sobotę, powołując się na lokalne władze, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na port Kaukaz w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Atak wywołał też pożar w rafinerii ropy naftowej w miejscowości Afipskie.

Jak przekazał Reuters, wpis władz Kraju Krasnodarskiego na Telegramie informuje też o innej natury zniszczeniach, które nocny atak ukraińskich bezzałogowców spowodował w kompleksie naftowym oraz samym porcie. Uszkodzeniu uległ statek pomocniczy oraz kompleks nabrzeżny, a straż pożarna przez niemal całą noc gasiła pożar zakładów w Afipskiem. Ponadto na kilka godzin zawieszono funkcjonowanie lotniska w Krasnodarze.

Reuters przypomniał, że z portu Kaukaz leżącego nad Morzem Czarnym, nad Cieśniną Kerczeńską naprzeciwko Krymu, Rosja wysyła zboża i gaz LPG. Agencja przywołała też komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony, które poinformowało, że w nocy obrona przeciwlotnicza Rosji zestrzeliła 87 ukraińskich dronów, w tym 31 nad Morzem Azowskim i 16 nad Krajem Krasnodarskim.

09:22. Do czterech wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów; jest 15 rannych

Do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów; 15 osób zostało rannych. Wojska okupacyjne użyły do uderzeń prawie 500 pocisków – powiadomiły w sobotę władze.

Liczba zabitych wzrosła do czterech, 15 mieszkańców obwodu (kijowskiego) w wyniku wrogich ostrzałów zostało rannych. Trzy osoby są w stanie ciężkim (…)

— przekazał w komunikatorze Telegram szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Mykoła Kałasznyk.

Wcześniejsze doniesienia mówiły o trzech zabitych i pięciu rannych. Rosja użyła do ataków rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych.

08:38. Dziś Dzień Ukraińskiego Ochotnika

14 marca obchodzimy Dzień Ukraińskiego Ochotnika. Oddajemy hołd odważnym mężczyznom i kobietom, którzy odpowiedzieli na wezwanie swoich serc i stanęli w obronie Ukrainy

— opisuje ukraiński resort obrony w mediach społecznościowych.

07:45. Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach na Kijów

Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku zmasowanego, kombinowanego ataku Rosji z użyciem rakiet i dronów na Kijów i obwód kijowski w sobotę w nocy i godzinach porannych – powiadomiły władze.

Tej nocy wróg przeprowadza zmasowany atak na obwód kijowski z zastosowaniem dronów i rakiet. Państwo terrorysta (Rosja - PAP) znów uderza w cywilne miejscowości

— pisał w komunikatorze Telegram szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Mykoła Kałasznyk. Według jego relacji dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w rejonie (powiecie) browarskim, w sąsiedztwie ukraińskiej stolicy. Wskutek ataków zniszczony został tam internat, budynki fabryczne i magazyny. Jedna osoba ucierpiała w rejonie wyszogrodzkim.

Tuż po godzinie 3 (2 czasu polskiego) w Kijowie słychać było serię głośnych wybuchów. W mieście ogłoszono alarm, a władze wyjaśniły, że stolica atakowana jest pociskami balistycznymi.

Alarmy powietrzne ogłaszano na terytorium całego kraju, w tym w trzech obwodach na granicy z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.

06:30. DORSZ: zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

06:05. DORSZ: Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej

W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

05:52. Prasa: Ministerstwo Kultury sprawdzi dokumentację ws. udziału Rosji w Biennale

Włoski minister kultury Alessandro Giuli oficjalnie zażądał od organizatorów Biennale Sztuki w Wenecji, by w trybie pilnym dostarczyli dokumentację dotyczącą udziału Rosji w tegorocznej światowej wystawie, rozpoczynającej się 9 maja. Zapowiedź udziału Rosji wywołała międzynarodowe protesty.

04:43. Szefowa MSZ Finlandii wzywa do przyjęcia kolejnego pakietu sankcji na Rosję

Finlandia domaga się nowych sankcji wobec Rosji. Najwyższy czas przyjąć 20. pakiet sankcji, zwiększyć presję na Rosję i wspierać walkę obronną Ukrainy - zaapelowała szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.

02:24. Rosyjski uszkodzony tankowiec wypełniony skroplonym gazem zbliża się do brzegów Malty

Dryfujący od 3 marca uszkodzony i pozbawiony załogi tankowiec rosyjski Arctic Metagaz niebezpiecznie zbliża się do brzegów Malty, od której dzieli go już tylko około 50 km, poinformował w piątek dziennik „Malta Today”.

Na statku wciąż znajduje się około 900 ton oleju napędowego oraz 60 tys. ton skroplonego gazu LNG.

01:18. Juszczenko do Orbana: Zatrzymaj się i przypomnij sobie, kim byłeś

Trzeci prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko, zwrócił się w liście otwartym do premiera Węgier, Viktora Orbana, i wezwał go, by znów „był liderem, którego świat kiedyś szanował”, poinformowała Ukraińska Prawda.

00:03. Zełenski: USA chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji o zakończeniu wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji na temat zakończenia wojny w Ukrainie.

Zełenski, którego wypowiedź zacytowały media ukraińskie pod koniec jego wizyty we Francji, powiedział, że strona amerykańska oznajmiła, że jej negocjatorzy nie mogą opuścić Stanów Zjednoczonych z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Początkowo spotkanie w formacie trójstronnym miało odbyć się w tym tygodniu.

Prezydent Ukrainy dodał, że Rosja nie chciała, by rozmowy odbyły się w USA i zaproponowała jako alternatywne miejsce Szwajcarię lub Turcję.

Dotychczas odbyły się trzy rundy rozmów z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA poświęcone kwestii zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej: w styczniu i lutym w Abu Zabi i Genewie. Głównym punktem spornym w rokowaniach pozostaje kwestia Donbasu, którego Rosja domaga się od Ukrainy.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych