Trwa 1480. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 14 marca 2026 r.
13:41. Sztab Generalny potwierdził ataki na rosyjską rafinerię i port
Sztab Generalny Ukrainy potwierdził ataki na rafinerię ropy naftowej Afipski w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji oraz port Kaukaz w tym samym regionie. Sztab poinformował także o uderzeniach w systemy rakietowe i radiolokacyjne na okupowanych terenach.
W ramach ograniczania wojenno-gospodarczego potencjału rosyjskiego agresora w nocy 14 marca jednostki sił obrony Ukrainy uderzyły w obiekty wojskowej i logistycznej infrastruktury przeciwnika na terytorium Federacji Rosyjskiej
— powiadomiono w wydanym w sobotę komunikacie.
Sztab oświadczył, że rafineria Afipski przerabia 6,25 mln ton ropy naftowej, co stanowi 2,1 proc. całkowitej przeróbki tego surowca w Rosji.
Dwa te przedsiębiorstwa (rafineria i port – PAP) są zaangażowane w dostawy do potrzeb rosyjskiej armii
— podkreślił.
13:13. Państwa UE wstępnie zgodziły się przedłużyć o pół roku sankcje indywidualne na Rosję
Wszystkie 27 państw członkowskich wstępnie zgodziło się przedłużyć o pół roku sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w rosyjską wojnę w Ukrainie. W sobotę rano rozpoczęła się procedura pisemna oficjalnie zatwierdzająca tę decyzję.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi, sankcji ostatecznie nie zablokowały Węgry ani Słowacja.
Wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia sankcji unijni ambasadorowie mieli zawrzeć już w piątek wieczorem; wcześniejsze poranne negocjacje tego dnia nie przyniosły konsensusu. Jak poinformowały dziennikarzy źródła UE, dopiero jednak w sobotę rano uruchomiona została pisemna procedura oficjalne zatwierdzająca tę decyzję.
Z sankcyjnej listy nie został wykreślony żaden rosyjski oligarcha. Jeszcze w piątek miała się tego domagać Słowacja, która zapowiedziała, że zablokuje przedłużenie sankcji, jeśli z listy nie zostaną wykreśleni powiązani z Putinem Aliszer Usmanow i Michaił Fridman.
12:57. Ukraiński dron zniszczył rosyjską kryjówkę
Rosjanie chcieli ukryć czołg pod drzewami i siatkami maskującymi, ale Ukraińcy go dopadli.
12:24. Skuteczne uderzenie Ukraińców w rosyjski transport amunicji
Ukraińcy uderzyli w Rosjan w czasie, gdy ci organizowali transport amunicji.
12:06. Dron rozbił się blisko mobilnej jednostki ogniowej
Irański dron Shahed, używany przez Rosjan podczas wojny na Ukrainie, rozbił się zaledwie 30 metrów od mobilnej jednostki ogniowej.
11:01. Trzy osoby ranne w wyniku ataku ukraińskich dronów na port Kaukaz
Agencja Reutera poinformowała w sobotę, powołując się na lokalne władze, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na port Kaukaz w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Atak wywołał też pożar w rafinerii ropy naftowej w miejscowości Afipskie.
Jak przekazał Reuters, wpis władz Kraju Krasnodarskiego na Telegramie informuje też o innej natury zniszczeniach, które nocny atak ukraińskich bezzałogowców spowodował w kompleksie naftowym oraz samym porcie. Uszkodzeniu uległ statek pomocniczy oraz kompleks nabrzeżny, a straż pożarna przez niemal całą noc gasiła pożar zakładów w Afipskiem. Ponadto na kilka godzin zawieszono funkcjonowanie lotniska w Krasnodarze.
Reuters przypomniał, że z portu Kaukaz leżącego nad Morzem Czarnym, nad Cieśniną Kerczeńską naprzeciwko Krymu, Rosja wysyła zboża i gaz LPG. Agencja przywołała też komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony, które poinformowało, że w nocy obrona przeciwlotnicza Rosji zestrzeliła 87 ukraińskich dronów, w tym 31 nad Morzem Azowskim i 16 nad Krajem Krasnodarskim.
09:22. Do czterech wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów; jest 15 rannych
Do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów; 15 osób zostało rannych. Wojska okupacyjne użyły do uderzeń prawie 500 pocisków – powiadomiły w sobotę władze.
Liczba zabitych wzrosła do czterech, 15 mieszkańców obwodu (kijowskiego) w wyniku wrogich ostrzałów zostało rannych. Trzy osoby są w stanie ciężkim (…)
— przekazał w komunikatorze Telegram szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Mykoła Kałasznyk.
Wcześniejsze doniesienia mówiły o trzech zabitych i pięciu rannych. Rosja użyła do ataków rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych.
08:38. Dziś Dzień Ukraińskiego Ochotnika
14 marca obchodzimy Dzień Ukraińskiego Ochotnika. Oddajemy hołd odważnym mężczyznom i kobietom, którzy odpowiedzieli na wezwanie swoich serc i stanęli w obronie Ukrainy
— opisuje ukraiński resort obrony w mediach społecznościowych.
07:45. Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach na Kijów
Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku zmasowanego, kombinowanego ataku Rosji z użyciem rakiet i dronów na Kijów i obwód kijowski w sobotę w nocy i godzinach porannych – powiadomiły władze.
Tej nocy wróg przeprowadza zmasowany atak na obwód kijowski z zastosowaniem dronów i rakiet. Państwo terrorysta (Rosja - PAP) znów uderza w cywilne miejscowości
— pisał w komunikatorze Telegram szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Mykoła Kałasznyk. Według jego relacji dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w rejonie (powiecie) browarskim, w sąsiedztwie ukraińskiej stolicy. Wskutek ataków zniszczony został tam internat, budynki fabryczne i magazyny. Jedna osoba ucierpiała w rejonie wyszogrodzkim.
Tuż po godzinie 3 (2 czasu polskiego) w Kijowie słychać było serię głośnych wybuchów. W mieście ogłoszono alarm, a władze wyjaśniły, że stolica atakowana jest pociskami balistycznymi.
Alarmy powietrzne ogłaszano na terytorium całego kraju, w tym w trzech obwodach na granicy z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.
06:30. DORSZ: zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
06:05. DORSZ: Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej
W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
05:52. Prasa: Ministerstwo Kultury sprawdzi dokumentację ws. udziału Rosji w Biennale
Włoski minister kultury Alessandro Giuli oficjalnie zażądał od organizatorów Biennale Sztuki w Wenecji, by w trybie pilnym dostarczyli dokumentację dotyczącą udziału Rosji w tegorocznej światowej wystawie, rozpoczynającej się 9 maja. Zapowiedź udziału Rosji wywołała międzynarodowe protesty.
04:43. Szefowa MSZ Finlandii wzywa do przyjęcia kolejnego pakietu sankcji na Rosję
Finlandia domaga się nowych sankcji wobec Rosji. Najwyższy czas przyjąć 20. pakiet sankcji, zwiększyć presję na Rosję i wspierać walkę obronną Ukrainy - zaapelowała szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.
02:24. Rosyjski uszkodzony tankowiec wypełniony skroplonym gazem zbliża się do brzegów Malty
Dryfujący od 3 marca uszkodzony i pozbawiony załogi tankowiec rosyjski Arctic Metagaz niebezpiecznie zbliża się do brzegów Malty, od której dzieli go już tylko około 50 km, poinformował w piątek dziennik „Malta Today”.
Na statku wciąż znajduje się około 900 ton oleju napędowego oraz 60 tys. ton skroplonego gazu LNG.
01:18. Juszczenko do Orbana: Zatrzymaj się i przypomnij sobie, kim byłeś
Trzeci prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko, zwrócił się w liście otwartym do premiera Węgier, Viktora Orbana, i wezwał go, by znów „był liderem, którego świat kiedyś szanował”, poinformowała Ukraińska Prawda.
00:03. Zełenski: USA chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji o zakończeniu wojny
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone chciały przesunięcia kolejnych rozmów z udziałem Rosji na temat zakończenia wojny w Ukrainie.
Zełenski, którego wypowiedź zacytowały media ukraińskie pod koniec jego wizyty we Francji, powiedział, że strona amerykańska oznajmiła, że jej negocjatorzy nie mogą opuścić Stanów Zjednoczonych z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Początkowo spotkanie w formacie trójstronnym miało odbyć się w tym tygodniu.
Prezydent Ukrainy dodał, że Rosja nie chciała, by rozmowy odbyły się w USA i zaproponowała jako alternatywne miejsce Szwajcarię lub Turcję.
Dotychczas odbyły się trzy rundy rozmów z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA poświęcone kwestii zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej: w styczniu i lutym w Abu Zabi i Genewie. Głównym punktem spornym w rokowaniach pozostaje kwestia Donbasu, którego Rosja domaga się od Ukrainy.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755479-relacja-1480-dzien-wojny-atak-na-kijow-4-osoby-zginely
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.