Myślę, że Władimir Putin trochę pomaga Iranowi - powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla radia Fox News. Zaznaczył jednak, że rosyjski dyktator może powiedzieć to samo o pomocy USA dla Ukrainy. Trump zaprzeczył też, by Ukraina pomagała USA w obronie przed dronami.
Kto komu pomaga?
Myślę, że (Putin) chyba im trochę pomaga, tak zakładam
— oświadczył Trump w nagranym wczoraj, lecz wyemitowanym dzisiaj wywiadzie w audycji Brian Kilmeade Show w radiu Fox News.
A on pewnie myśli, że my pomagamy Ukrainie, prawda?
— dodał.
Kiedy prowadzący wywiad Brian Kilmeade zapytał, by upewnić się, czy faktycznie USA nadal wspierają Ukrainę, Trump odparł: „tak, my też im pomagamy”.
I on to właśnie mówi, a wiesz, Chiny powiedziałyby to samo: „Hej, oni to robią i my robimy to samo, uczciwie mówiąc”. Oni to robią i my to robimy
— wyjaśniał Trump.
Prezydent dotąd twierdził, że nie ma dowodów na to, by Rosja wspierała Iran przekazując dane wywiadowcze potrzebne do uderzeń na wojska USA. Twierdził też, że nawet gdyby tak było, nie ma to znaczenia, bo irańskie wojsko jest „dziesiątkowane”. Jego wysłannik Steve Witkoff relacjonował natomiast, że Rosjanie zapewniali administrację USA, że tego nie robią i choć on nie jest w tej dziedzinie ekspertem, to „można im wierzyć na słowo”.
Ukraińskie wsparcie ws. dronów?
W wywiadzie dla Fox News, Trump zaznaczył, że Ukraina płaci za amerykańskie dostawy broni. Pytany z kolei, czy Ukraina pomaga Ameryce w obronie przed irańskimi dronami - jak wynikało z wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i doniesień m.in. „New York Timesa” - Trump zaprzeczył, by tak było.
Nie, nie potrzebujemy pomocy w obronie przed dronami. Wiemy o dronach więcej niż ktokolwiek inny. Mamy najlepsze drony na świecie
— zapewniał.
Pytanie o Iran
Mówiąc o wojnie w Iranie i swoich wezwaniach do Irańczyków, by powstali przeciwko reżimowi, Trump przyznał, że rozumie, dlaczego się to nie wydarzyło. Jednocześnie wyraził nadzieję, że stanie się to później.
Właśnie wspomniałeś mi o grupie ludzi, którzy chodzą z karabinami maszynowymi i strzelają do nich, mówiąc: „Jeśli ktokolwiek zaprotestuje, zabijemy go na ulicy”. Więc uważam, że to duża przeszkoda do pokonania dla ludzi bez broni
— powiedział Trump.
Myślę, że to bardzo duża przeszkoda, ale prawdopodobnie to się wydarzy, chociaż może nie od razu
— przyznał.
Pytany o to, kiedy będzie wiedział, że przyszedł moment na zakończenie wojny, Trump odparł:
Kiedy to poczuję (…), kiedy to poczuję w moich kościach.
Adam Kacprzak/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755466-putin-i-iran-trump-mysle-ze-chyba-im-troche-pomaga
