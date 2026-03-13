Wszystkich sześciu członków załogi amerykańskiego tankowca powietrznego KC-135, który rozbił się w czwartek w zachodnim Iraku, zginęło – poinformowała dziś armia amerykańska. „Samolot zaginął 12 marca podczas lotu nad sprzymierzoną przestrzenią powietrzną w ramach operacji Epic Fury” - czytamy na oficjalnym koncie Centralnego Dowództwa USA.
Wcześniej dowództwo odpowiadające za siły USA na Bliskim Wschodzie podało, że okoliczności zdarzenia są badane, a do straty maszyny nie doszło w wyniku ostrzału ze strony wroga ani sił sprzymierzonych. Tożsamość poległych członków personelu nie została ujawniona; najpierw powiadomione zostaną rodziny zabitych.
TAMPA, Floryda – Potwierdzono zgon wszystkich sześciu członków załogi amerykańskiego samolotu tankującego KC-135, który rozbił się w zachodnim Iraku. Samolot zaginął 12 marca podczas lotu nad sprzymierzoną przestrzenią powietrzną w ramach operacji Epic Fury. Okoliczności zdarzenia są badane. Jednak utrata samolotu nie nastąpiła w wyniku ostrzału nieprzyjaciela ani sojuszników. Tożsamość członków załogi jest utajniana do 24 godzin po powiadomieniu ich najbliższych
— czytamy na oficjalnym koncie Centralnego Dowództwa USA.
Czwarty samolot stracony przez USA
Nie mniej jedna z proirańskich grup - Islamski Ruch Oporu w Iraku (IRI) – ogłosiła natomiast, że jej bojownicy zestrzelili KC-135 „w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju”. Ugrupowanie już wcześniej przeprowadzało ataki na amerykańskie bazy w Iraku.
Jest to co najmniej czwarty samolot stracony przez USA w obecnej wojnie z Iranem. 2 marca USA straciły trzy myśliwce F-15, omyłkowo zestrzelone przez siły zbrojne Kuwejtu. Piloci myśliwców zdołali się bezpiecznie katapultować.
Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi rozpoczął ataki odwetowe na Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i obiekty cywilne.
Robert Knap
