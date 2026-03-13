Polak na Krecie miał fotografować okręty wpływające do tamtejszej bazy wojskowej, wykorzystywanej przez Amerykanów. Grecka policja zatrzymała go pod zarzutem szpiegostwa. Do portu na wyspie zawinął między innymi USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec, biorący udział w operacjach skierowanych przeciwko Iranowi.
Samochód z polską rejestracją
Informację podała AFP, powołując się na agencją ANA. Polak miał fotografować statki wpływające do bazy wojskowej Souda. 58-latek nie przyznaje się do zarzutu. Podejrzany przebywał w Grecji od kilku miesięcy, ale ostatnie pozostawał na Krecie. Według śledczych mężczyzna mieszkał w Marathi, nadmorskiej miejscowości położonej w pobliżu bazy marynarki wojennej Souda.
58-latek poruszał się samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi i mieszkał w przyczepie kempingowej. Podczas swojego pobytu miał fotografować nabrzeża bazy wojskowej
— przekazał portal Greek City Times, przytaczany przez polsatnews.pl
Pod koniec lutego do bazy Souda zawinął największy lotniskowiec na świecie — USS Gerald R. Ford. Bierze on udział w operacjach prowadzonych przeciwko Iranowi. Obecnie lotniskowiec jest na Morzu Czerwonym.
Zatrzymania na Krecie pod zarzutem szpiegostwa
Zatrzymanie Polaka nie jest pierwszym tego typu przypadkiem na Krecie w ostatnich tygodniach. Jak czytamy w polsatnews.pl, powołującego się na AFP, 2 marca aresztowano Gruzina pod zarzutem szpiegowania w tej samej bazie na wyspie. Mężczyzna już został skazany na dwa lata więzienia za nielegalny wjazd do Grecji, a zarzuty szpiegostwa wobec niego są obecnie przedmiotem śledztwa. 36-latek również zaprzeczył zarzutom szpiegostwa.
W zeszłym roku przy obywatelu Azerbejdżanu również znaleziono zdjęcia bazy Souda. Mężczyzna został aresztowany na Krecie i umieszczony w areszcie tymczasowym pod zarzutem szpiegostwa.
W bazie Souda pracuje około 1000 osób, w tym personel wojskowy, cywilni pracownicy amerykańscy i lokalni pracownicy.
CZYTAJ TEŻ: Kim są Ukraińcy, którzy wkroczyli na chroniony teren? Okazuje się, że nie przebywają w Polsce nielegalnie! Policja ich… wypuściła
sc/polsatnews.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755406-polak-robil-zdjecia-na-krecie-odpowie-za-szpiegostwo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.