Okazuje się, że wypłata środków z unijnej pożyczki SAFE dla krajów chętnych jest już spóźniona. Największe kłopoty mają jednak Węgrzy, którym KE blokuje unijne fundusze. Brytyjski dziennik „Financial Times” pisze dziś, że węgierscy urzędnicy uważają, że pieniądze są wstrzymywane przez KE, aby uniemożliwić premierowi Viktorowi Orbanowi otrzymanie ich przed wyborami w kwietniu.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. zaciągnięcia przez rząd Donalda Tuska unijnej pożyczki z programu SAFE. W ocenie głowy państwa, zapisany w niej mechanizm warunkowości całkowicie przekreślają suwerenne decyzje państwa polskiego w zakresie inwestycji w polską armię. Rodzi się naturalna obawa, że środki z SAFE będą tak samo wykorzystywane do sterowania procesem politycznym i wyborczym w Polsce, jak miało to miejsce przy KPO. Okazuje się, że obawy te już teraz się potwierdzają.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o SAFE! „Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność”
Kraje już mają kłopoty z otrzymaniem funduszy z SAFE
Brytyjski dziennik „Financial Times” przypomina, że Polska miała 43,7 mld euro unijnej pożyczki z programu SAFE. W sumie cały program to aż 150 mld euro. Gazeta pochyla się nad przedstawionymi przez prezydenta Nawrockiego argumentami, które mówią o tym, że „bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji”, a udział kraju w programie oznaczałby zaciągnięcie ogromnego kredytu na 45 lat w obcej walucie, od którego odsetki mogłyby sięgnąć nawet 180 mld złotych, na czym zarobiłyby zachodnie banki i instytucje finansowe.
„FT” pisze, że spór o SAFE jest najnowszym rozdziałem w sporze między rządem a prezydentem, trwającym od czasu objęcia urzędu przez Nawrockiego, ale zwraca też uwagę, że Polska nie jest jedynym krajem, w którym opóźnione jest wdrażanie programu.
Ponad połowa ze 150 mld euro przyznanych w ramach programu SAFE jest obecnie opóźniona. Według stanu z początku roku tylko osiem krajów, w tym Hiszpania i Dania, uzyskało zgodę na pożyczki w ramach programu SAFE. Niemcy i inne kraje o wysokim ratingu (kredytowym - PAP) zrezygnowały z udziału, aby umożliwić innym krajom, które pożyczają po wyższych stawkach, dostęp do większej liczby pożyczek w ramach SAFE
— pisze „FT”.
Gazeta przypomina też, że Komisja Europejska nie zatwierdziła jeszcze kwot - po 16 mld euro dla Węgier i Francji. Jak wyjaśnia gazeta, KE nadal analizuje wniosek Budapesztu, ale węgierscy urzędnicy uważają, że pieniądze są wstrzymywane, aby uniemożliwić eurosceptycznemu premierowi Viktorowi Orbanowi otrzymanie ich przed wyborami w kwietniu.
Z kolei Francja początkowo odmówiła podania wystarczających informacji na temat tego, co zamierza kupić, powołując się na kwestie bezpieczeństwa; później to zrobiła.
CZYTAJ TAKŻE: Ostra wymiana! Kosiniak-Kamysz: „Głosujecie przeciwko modernizacji armii”; Bogucki: „Pytanie brzmi, jak to robić, by zachować suwerenność”
Robert Knap
