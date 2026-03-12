Trwa 1479. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 13 marca 2026 r.
00:05. Drony SBU uderzyły w jeden z największych punktów przepompowywania ropy w Rosji
Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uderzyły w stację przepompowywania ropy w Kraju Krasnodarskim, w południowo-zachodniej Rosji; jest to jeden z największych punktów przeładunkowych tego surowca – podały ukraińskie media z powołaniem na źródła w SBU.
Bezzałogowce Centrum Operacji Specjalnych Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w infrastrukturę stacji przepompowywania ropy Tichorieck w miejscowości o tej samej nazwie w Kraju Krasnodarskim w Rosji
— przekazała agencja Interfax-Ukraina.
Według rozmówcy agencji węzeł naftowy w tej miejscowości jest jednym z największych punktów przeładunkowych ropy na południu Rosji. Znajdujące się tam duża baza naftowa oraz terminal, które odgrywają ważną rolę w logistyce dotyczącej rosyjskiego paliwa i produktów naftowych.
Pa ataku w bazie wybuchł rozległy pożar.
Na nagraniach widać kilka źródeł ognia – prawdopodobnie płoną zbiorniki z paliwem. Władze rosyjskie potwierdziły atak na stację przepompowywania ropy i poinformowały, że do gaszenia pożaru skierowano 26 jednostek sprzętu
— zaznaczyło źródło.
SBU przypomniała, że na początku marca dokonano uderzenia w infrastrukturę naftową portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.
Dzisiejsze trafienie w tichoriecki hub naftowy, który jest jedyną gałęzią dostaw produktów naftowych do Noworosyjska, to odczuwalny cios w logistykę naftową wroga. Takie systemowe operacje specjalne SBU powodują zakłócenia w dostawach, utrudniają transport produktów naftowych do portów i zmuszają przeciwnika do zmiany tras logistycznych. W efekcie osłabia to zarówno wojskowe możliwości Rosji, jak i jej zdolności ekonomiczne do prowadzenia wojny
— podsumował rozmówca agencji Interfax-Ukraina.
