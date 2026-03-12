Trwa 14. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Armia irańska zagroziła zniszczeniem instalacji naftowych i gazowych na Bliskim Wschodzie w razie zaatakowania irańskiej infrastruktury energetycznej przez USA czy Izrael. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu w pierwszym wystąpieniu od wybuchu przekazał, że tworzone są warunki dla Irańczyków do obalenia reżimu w Teheranie. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Piątek, 13 marca 2026 r.
00:05. Netanjahu: Modżtaba Chamenei może stać się naszym celem
W pierwszym wystąpieniu od wybuchu wojny premier Izraela Benjamin Netanjahu przekonywał, że tworzone są warunki dla Irańczyków do obalenia reżimu w Teheranie. Zasugerował również, że nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei może stać się celem Izraela.
Modżtaba Chamenei to marionetka Korpusu Strażników Rewolucji, która nie może pokazać się publicznie. Nie wystawiałbym polisy na życie żadnemu z przywódców (wrogów Izraela – PAP)
— odpowiedział Netanjahu zapytany o syna i następcę zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneia.
Podczas spotkania z izraelskimi dziennikarzami w formie wideokonferencji Netanjahu ocenił, że po niemal dwóch tygodniach wspólnych amerykańsko-izraelskich bombardowań Iran „nie jest już taki sam”, a poważne straty poniosły elitarne oddziały Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz paramilitarna formacja Basidż.
Izraelski premier zapowiedział także kontynuowanie ataków na wspierany przez Iran libański Hezbollah. Organizacja rozpoczęła ostrzał północnego Izraela 2 marca, by – jak powiedział Netanjahu – pomścić zabicie najwyższego przywódcy Iranu na początku wojny.
Dodał także, że Iran i Hezbollah nie stanowią już takiego zagrożenia dla Izraela jak wcześniej, a sam Izrael – w wyniku wspólnej operacji ze Stanami Zjednoczonymi – wzmocnił swoją pozycję jako regionalna potęga, a w pewnym sensie także potęga o znaczeniu globalnym.
Netanjahu poinformował również, że codziennie rozmawia z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a ich rozmowy mają „otwarty i bezpośredni charakter”.
00:01. Armia grozi zniszczeniem infrastruktury naftowej i gazowej na Bliskim Wschodzie
Armia irańska zagroziła w czwartek zniszczeniem instalacji naftowych i gazowych na Bliskim Wschodzie w razie zaatakowania irańskiej infrastruktury energetycznej przez USA czy Izrael.
Najmniejszy atak na infrastrukturę energetyczną i porty Islamskiej Republiki Iranu pociągnie za sobą miażdżący i niszczycielski odwet z naszej strony
— ostrzegł rzecznik sztabu generalnego irańskich sił zbrojnych w oświadczeniu odczytanym w telewizji.
W razie takiego ataku cała infrastruktura naftowa i gazowa w regionie, w której Stany Zjednoczone i ich zachodni sojusznicy mają znaczne interesy, zostanie spalona i zniszczona
— dodał rzecznik.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755365-relacja-14-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.