Dwie osoby zostały ranne w strzelaninie na jednym z uniwersytetów w Wirginii na wschodzie USA - podała stacja NewsNation. Poszkodowani trafili do szpitala. Napastnik nie żyje, motywy dokonanego przez niego ataku nie są na razie znane.
Sprawca otworzył ogień na terenie Old Dominion University w Norfolk w Wirginii przed godz. 11 rano. Studentów i pracowników wezwano do ukrycia się i trzymania się z dala od miejsca zdarzenia.
Ranne dwie osoby
W strzelaninie zostały ranne dwie osoby. Według mediów napastnik nie żyje. Poszkodowanych przetransportowano do miejscowego szpitala.
Uczelnia odwołała zajęcia na głównym kampusie. Trwają działania służb.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755340-strzelanina-na-uniwersytecie-w-wirginii
