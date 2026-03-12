Strzelanina na uniwersytecie w Wirginii! Ranni zostali przetransportowani do szpitala. Nieoficjalnie: Sprawca nie żyje

Dwie osoby zostały ranne w strzelaninie na jednym z uniwersytetów w Wirginii na wschodzie USA - podała stacja NewsNation. Poszkodowani trafili do szpitala. Napastnik nie żyje, motywy dokonanego przez niego ataku nie są na razie znane.

Sprawca otworzył ogień na terenie Old Dominion University w Norfolk w Wirginii przed godz. 11 rano. Studentów i pracowników wezwano do ukrycia się i trzymania się z dala od miejsca zdarzenia.

Ranne dwie osoby

W strzelaninie zostały ranne dwie osoby. Według mediów napastnik nie żyje. Poszkodowanych przetransportowano do miejscowego szpitala.

Uczelnia odwołała zajęcia na głównym kampusie. Trwają działania służb.

