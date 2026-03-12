W swoim pierwszym przemówieniu Modżtaba Chamenei oświadczył, że należy kontynuować zamknięcie Cieśniny Ormuz, żeby wywierać nacisk na wrogów Iranu. Z kolei zachodnie media przeprowadziły śledztwo ws. rozległej sieci nieruchomości w Europie, jaką posiada nowy przywódca Iranu. majątkiem zarządza irański bankier poprzez sieć podstawionych firm - odkrył niemiecki „Die Welt”.
Chamenei zapowiedział, że Iran będzie kontynuowała ataki na amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Bazy te powinny zostać natychmiast zamknięte - powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. 1478. dzień wojny na Ukrainie. Wysłannik Putina rozmawiał z doradcami Trumpa o kryzysie energetycznym
Podziękował „bojownikom osi oporu” - finansowanych przez Iran ugrupowań zbrojnych i terrorystycznych na Bliskim Wschodzie - nazywając ich „najlepszymi przyjaciółmi Iranu”.
Rozległa sieć nieruchomości Chameneia w Europie
O znacznym majątku zagranicznym Modżtaby Chameneia jako pierwsza poinformowała agencja Bloomberga.
Wśród nieruchomości przypisywanych nowemu przywódcy Iranu znajdują się obiekty o wartości ponad 100 mln funtów w Londynie, w tym kilka willi w północnej części miasta, wzdłuż The Bishops Avenue – jednej z najdroższych ulic w brytyjskiej stolicy.
Według „Die Welt” szczególnie interesujące są dwa apartamenty Chameneia. Mieszkania o wartości około 50 mln funtów znajdują się na szóstym i siódmym piętrze luksusowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kensington. Niedaleko, przy ściśle strzeżonej prywatnej ulicy, mieści się również ambasada Izraela.
CZYTAJ TAKŻE: Pocisk trafił we włoską bazę w Iraku. Antonio Tajani: Stanowczo potępiam atak. Na szczęście naszym żołnierzom nic się nie stało
Apartamenty znajdują się zaledwie 50 metrów od przedstawicielstwa Izraela, czyli wystarczająco blisko, aby obserwować osoby wchodzące i wychodzące, a według ekspertów ds. bezpieczeństwa - być może również podsłuchiwać rozmowy w okolicy
— podkreślono.
Chamenei używał słupów do zakupu nieruchomości
Jak zaznaczył dziennik, żadna z tych nieruchomości nie jest zarejestrowana bezpośrednio na Chameneia. Należą one do rozbudowanej sieci firm i firm-słupów, obejmującej Europę oraz Karaiby.
Kluczową rolę w tej strukturze ma odgrywać irański biznesmen i bankier Ali Aliakbar Ansari, założyciel Ayandeh Bank. Od około 15 lat miał on pomagać w budowie zagranicznej sieci nieruchomości Chameneia, dbając o to, by obecny przywódca Iranu brał udział w podejmowaniu decyzji, lecz nie figurował formalnie jako właściciel - zaznaczył „Die Welt”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kalifornia zagrożona przez Iran? Ciekawe doniesienia ABC News. FBI miało ostrzegać miejscową policję ws. ataku dronów
Część londyńskich nieruchomości została zakupiona bezpośrednio na nazwisko Ansariego, w tym posiadłość przy The Bishops Avenue. Inne należą do spółki Birch Ventures, zarejestrowanej na brytyjskiej wyspie Man. Rejestr przedsiębiorstw Companies House wskazuje Ansariego jako beneficjenta rzeczywistego tej spółki. Do sieci powiązań należą również firmy zarejestrowane w Saint Kitts i Nevis oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W „Die Welt” przypomniano również, że brytyjskie MSZ nałożyło na Ansariego sankcje. Według brytyjskich władz miał on wspierać działania irańskiego rządu oraz dostarczać zasoby gospodarcze Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej i innym podmiotom próbującym destabilizować Wielką Brytanię.
Ansari - persona non grata w Wielkiej Brytanii
W związku z sankcjami majątek Ansariego w Wielkiej Brytanii został zamrożony. Obowiązuje go także zakaz wjazdu do kraju i prowadzenia działalności gospodarczej. Ansari zaprzeczył też wszelkim powiązaniom finansowym lub osobistym z Chameneiem i zapowiedział odwołanie się od sankcji.
„Financial Times” ustalił, że Ansari, poprzez sieć spółek offshore, ma być właścicielem m.in. dwóch budynków hotelowych sieci Hilton we Frankfurcie nad Menem – w centrum miasta oraz w dzielnicy Gravenbruch. Mają również do niego należeć centrum handlowe Bero w Oberhausen, luksusowy ośrodek golfowy na Majorce oraz hotel narciarski w Austrii.
CZYTAJ TAKŻE: Trump ponawia swoją groźbę: „Możemy zakończyć cały handel z Hiszpanią. Cały handel”; „Była bardzo zła w stosunku do NATO”
Według sieci antykorupcyjnej Transparency International, wartość inwestycji w Wielkiej Brytanii osób, które mogą być powiązane z irańskim reżimem, przekracza 200 mln funtów. Z dostępnych danych wynika, że największy udział w tych aktywach ma sieć powiązana z Ansarim.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755326-iran-nie-odpusci-chamenei-nalezy-blokowac-ciesnine-ormuz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.