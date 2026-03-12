ZDJĘCIA

Tak dyktator szykuje przyszłą liderkę północnokoreańskiego reżimu? Kim Dzong Un z córką testowali nową broń w tajnej fabryce

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un z córką Kim Dzu Ae dokonał inspekcji w fabryce broni lekkiej” – podały reżimowe media. Na opublikowanych propagandowych zdjęciach widać, jak nastolatka osobiście testuje nowe pistolety.

Oficjalna agencja informacyjna KCNA przekazała, że Kim zapoznał się z nowym modelem pistoletu, którego produkcję właśnie rozpoczęto, i po próbnym strzelaniu ocenił go jako „doskonały”.

Przywódca wyraził wielkie zadowolenie z wydajności strukturalnej, celności i użyteczności bojowej nowego pistoletu

— podała agencja, relacjonując wczorajszą wizytację w „dużej fabryce amunicji”, której lokalizacji nie sprecyzowano.

Kim nakazał unowocześnienie zakładu

Kim nakazał unowocześnienie zakładu w ramach pięcioletniego planu wzmocnienia obronności. Podkreślił konieczność zwiększenia produkcji broni strzeleckiej, co - według niego - ma kluczowe znaczenie dla „wzmocnienia efektywności bojowej” armii oraz sił bezpieczeństwa publicznego i milicji.

Mimo że w tekście depeszy KCNA w ogóle nie odnotowano obecności córki Kima, której wiek szacuje się na 13 lat, jest ona widoczna na zdjęciach. Na jednej z fotografii z lufy broni trzymanej przez nastolatkę, ubraną podobnie jak ojciec w skórzaną kurtkę, w momencie oddania strzału wydobywa się wyraźny błysk i płomień.

Południowokoreański wywiad i eksperci oceniają, że Dzu Ae, która pojawia się coraz częściej na poligonach, jest przygotowywana do roli przyszłego przywódcy reżimu.

Wizyta w fabryce broni strzeleckiej nastąpiła zaledwie dzień po tym, jak Kim z córką obserwowali test pocisków manewrujących z okrętu marynarki wojennej. Wcześniej reżimowe media pokazały nastolatkę testującą karabin snajperski.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

