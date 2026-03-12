WIDEO

Pocisk trafił we włoską bazę w Iraku. Antonio Tajani: Stanowczo potępiam atak. Na szczęście naszym żołnierzom nic się nie stało

Minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że pocisk trafił we włoską bazę w Irbilu w Iraku. Jak dodał, nie ma ofiar ani rannych wśród Włochów.

Pocisk trafił w naszą bazę w Irbilu. Nie ma ofiar ani rannych wśród włoskiego personelu. Wszyscy mają się dobrze

— ogłosił szef resortu obrony, cytowany przez agencje ANSA.

Minister Crosetto zaznaczył, że jest na bieżąco informowany przez szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych oraz najwyższe dowództwo operacyjne włoskich sił zbrojnych.

Tajani: „Stanowczo potępiam atak”

Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani napisał na platformie X: „Stanowczo potępiam atak na włoską bazę w Irbilu. Rozmawiałem z ambasadorem Włoch w Iraku. Na szczęście naszym żołnierzom nic się nie stało i są bezpieczni w bunkrze. Wyrażam im solidarność i wdzięczność za codzienną służbę dla ojczyzny”.

Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W odpowiedzi na ataki powietrzne sił izraelskich i USA Teheran oraz powiązane z nim organizacje militarne przeprowadzają uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Iraku, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 13. dzień operacji przeciwko Iranowi. Zmasowana fala irańskich ataków na kraje Zatoki Perskiej, uderzono w kolejny statek handlowy

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

