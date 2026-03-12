Minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że pocisk trafił we włoską bazę w Irbilu w Iraku. Jak dodał, nie ma ofiar ani rannych wśród Włochów.
Pocisk trafił w naszą bazę w Irbilu. Nie ma ofiar ani rannych wśród włoskiego personelu. Wszyscy mają się dobrze
— ogłosił szef resortu obrony, cytowany przez agencje ANSA.
Minister Crosetto zaznaczył, że jest na bieżąco informowany przez szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych oraz najwyższe dowództwo operacyjne włoskich sił zbrojnych.
Tajani: „Stanowczo potępiam atak”
Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani napisał na platformie X: „Stanowczo potępiam atak na włoską bazę w Irbilu. Rozmawiałem z ambasadorem Włoch w Iraku. Na szczęście naszym żołnierzom nic się nie stało i są bezpieczni w bunkrze. Wyrażam im solidarność i wdzięczność za codzienną służbę dla ojczyzny”.
Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W odpowiedzi na ataki powietrzne sił izraelskich i USA Teheran oraz powiązane z nim organizacje militarne przeprowadzają uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Iraku, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755284-pocisk-trafil-we-wloska-baze-w-iraku-tajani-potepia-atak
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.