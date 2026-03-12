Kalifornia zagrożona przez Iran? Ciekawe doniesienia ABC News. FBI miało ostrzegać miejscową policję ws. ataku dronów

Kalifornia / autor: PAP/EPA/
Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzegło pod koniec lutego policję w Kalifornii, że w odwecie za uderzenia amerykańskie Iran może zaatakować dronami zachodnie wybrzeże USA - podała telewizja ABC News. Bezzałogowce byłyby wystrzeliwane ze statku w cele w Kalifornii.

W ostatnim czasie pozyskaliśmy informację, że na początku lutego 2026 roku Iran podobno chciał przeprowadzić atak z zaskoczenia z wykorzystaniem dronów (wystrzelonych z) niezidentyfikowanego statku u wybrzeży USA, a konkretnie przeciwko nieokreślonym celom w Kalifornii

— napisano w ostrzeżeniu rozesłanym pod koniec lutego, cytowanym przez ABC News.

Nie mamy dodatkowych informacji o terminie, metodzie, celu ani o wykonawcach tego domniemanego ataku

— dodano.

W ostrzeżeniu podkreślono, że taki atak Iran planował przeprowadzić w przypadku nalotów na Iran ze strony USA.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapewnił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami służb bezpieczeństwa i wywiadu, by monitorować potencjalne zagrożenia dla tego stanu, w tym związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

W chwili obecnej nie mamy informacji o żadnych bezpośrednich zagrożeniach, ale jesteśmy przygotowani na dowolną sytuację kryzysową w naszym stanie

— dodał gubernator w serwisie X.

Brak komentarza ze strony władz i służb

FBI ani Biały Dom nie odpowiedziały na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Od 28 lutego trwa wojna między koalicją USA i Izraela a Iranem. Operacja obejmuje bombardowania celów w Iranie. W odpowiedzi Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

