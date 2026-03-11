Trwa 1478. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 12 marca 2026 r.
11:06. Prezydent Zełenski rozpoczął wizytę w Rumunii
„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Rumunii; spotka się z przywódcami tego kraju i odwiedzi lotnicze centrum szkoleniowe” – poinformował jego rzecznik Serhij Nykyforow.
Prezydent przybył do Bukaresztu. W Rumunii spotka się z prezydentem Nicusorem Danem, premierem Ilie Bolojanem oraz odwiedzi centrum szkolenia pilotów F-16
— przekazał Nykyforow dziennikarzom.
Jutro Zełenski oczekiwany jest w Paryżu
— podał Pałac Elizejski.
Przywódcy będą rozmawiać o obecnej sytuacji, wsparciu Francji i partnerów europejskich dla Ukrainy, by pomóc jej się bronić i o działaniach mających na celu wzmocnienie presji na Rosję, w szczególności - poprzez zwalczanie jej floty cieni
— zapowiedział pałac prezydencki.
10:32. Zełenski: Chcieliśmy podpisać dużą umowę ze Stanami Zjednoczonymi na produkcję dronów, ale potrzebowaliśmy zgody Białego Domu
W wywiadzie przeprowadzonym przez niemieckiego dziennikarza Gordona Repinskiego (POLITICO) prezydent Ukrainy zdradził, że „chodziło o różne rodzaje dronów i obronę przeciwlotniczą”.
Działają one jako jeden system i mogą bronić się przed setkami, a nawet tysiącami irańskich „shahedów” i pocisków. Nie mieliśmy jeszcze okazji podpisać tego dokumentu. Mam nadzieję, że amerykańscy przyjaciele będą teraz bliżej podjęcia tej decyzji, zwłaszcza po takich wyzwaniach, jakie widzimy na Bliskim Wschodzie
— powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany na swoich profilach w mediach społecznościowych.
10:17. W rosyjskich atakach zginęły cztery osoby, w tym 15-latka
Cztery osoby, w tym 15-letnia dziewczyna, zginęły w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Okupacyjne wojska zastosowały w uderzeniach bomby lotnicze, artylerię i ciężkie drony – powiadomiły ukraińskie władze regionalne.
15-latka została zabita w obwodzie czernihowskim w północnej części kraju. W dom, w którym mieszkała z rodzicami, uderzył bezzałogowiec.
Niestety, wrogi atak odebrał życie 15-letniej dziewczynki; jej rodzice zostali ranni
— przekazały władze gminne w miasteczku Mena, gdzie doszło do zdarzenia.
Troje cywilów zginęło w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy – poinformował szef wojskowych władz obwodowych Ołeh Syniehubow.
W Charkowie zginęli mężczyźni w wieku 45 i 50 lat. W mieście Czuhujew zginął 53-letni mężczyzna
— napisał Syniehubow w komunikatorze Telegram.
Wiadomości o rannych w wyniku ataków Rosji przekazały władze obwodu dniepropietrowskiego w południowo-wschodniej Ukrainie.
Dwie osoby doznały obrażeń. Wróg atakował ponad dziesięć razy dwa rejony (powiaty) z zastosowaniem artylerii i bezzałogowców. (…) Zniszczone zostały przedsiębiorstwa i wielopiętrowe bloki mieszkalne
— podał w Telegramie naczelnik obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża.
10:10. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 780 żołnierzy (łącznie 1 276 760 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
09:01. Prezydent Ukrainy złoży w piątek wizytę w Paryżu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w piątek w stolicy Francji z prezydentem Emmanuelem Macronem – poinformowała w czwartek agencja Reutera.
Prezydenci mają omówić zagadnienia międzynarodowe, wojny z Rosją, dalszych nacisków na Moskwę i ograniczania aktywności tzw. floty cieni. Mają też poruszyć tematykę dalszego wsparcia Francji dla Ukrainy, w tym w sferze wojskowej.
W 2025 roku Ukraina zadeklarowała zamiar zakupienia we Francji 100 samolotów wielozadaniowych Rafale. W tej sprawie podpisano list intencyjny, jednak umowa nie została jak dotąd zawarta.
08:40. Ukraińcy uderzyli w rosyjski ośrodek naftowy w Tichoriecku
Szef regionu poinformował, że pożar, który wybuchł po uderzeniu, gaszą 83 osoby z 26 jednostek sprzętu.
07:23. Wysłannik Putina rozmawiał z doradcami Trumpa o kryzysie energetycznym
Kiriłł Dmitrijew, wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina, poinformował w czwartek, że rozmawiał o obecnym kryzysie energetycznym ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami podczas spotkania, które odbyło się w środę na Florydzie.
Dziś wiele krajów, przede wszystkim Stany Zjednoczone, zaczyna lepiej rozumieć kluczową, systemową rolę rosyjskiej ropy naftowej i gazu w zapewnianiu stabilności światowej gospodarki, a także nieefektywność i destrukcyjny charakter sankcji wobec Rosji
— stwierdził Dmitrijew w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie.
Dmitrijew poinformował, że na polecenie Putina odbył w Stanach Zjednoczonych spotkania z szefami grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.
Omówiliśmy zarówno obiecujące projekty, które mogą przyczynić się do odbudowy stosunków rosyjsko-amerykańskich, jak i obecną kryzysową sytuację na globalnych rynkach energii
— powiedział Dmitrijew.
Wcześniej rosyjskie media powiadomiły, że Dmitrijew spotkał się w Miami z przedstawicielami administracji Trumpa w ramach negocjacji gospodarczych i przypomniały, że pod koniec lutego Rosjanin prowadził analogiczne spotkania z Amerykanami w Genewie.
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff stwierdził natomiast, że zespoły omawiały „różnorodne tematy” i zgodziły się pozostać w kontakcie. W spotkaniu uczestniczyli również Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa oraz doradca Białego Domu Josh Gruenbaum.
06:30. Fiński kontrwywiad: Rosja nie stoi za zerwaniem podmorskich kabli na Bałtyku
Według fińskiej służby bezpieczeństwa wewnętrznego i kontrwywiadu Rosja nie stała za uszkodzeniami kabli na Morzu Bałtyckim, do czego dochodziło kilkakrotnie w ostatnich latach. Uważamy, że nie było w tym celowego działania państwa rosyjskiego - stwierdził Juha Martelius, szef agencji wywiadowczej Supo.
00:01. Przewodnicząca Bundestagu w Kijowie: Wiemy, że Rosja celuje nie tylko w Ukrainę
Niemcy i kraje europejskie wiedzą, że celem Rosji jest nie tylko Ukraina; realistycznie oceniamy sytuację i to, co może zrobić rosyjski przywódca Władimir Putin – oświadczyła w Kijowie przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner.
My, Niemcy, a także inne kraje europejskie doskonale wiemy, że Rosja celuje nie tylko w Ukrainę. (…) Rosja jest ogromnym zagrożeniem (…). Nie wykluczamy niczego z tego, co może planować Putin
– powiedziała Kloeckner, cytowana przez agencję Ukrinform.
Kloeckner spotkała się w stolicy Ukrainy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podziękował on Niemcom za wspieranie jego państwa.
red/PAP/X/FB
