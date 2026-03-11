NA ŻYWO

Trwa 1478. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 11 marca 2026 r.

00:01. Przewodnicząca Bundestagu w Kijowie: Wiemy, że Rosja celuje nie tylko w Ukrainę

Niemcy i kraje europejskie wiedzą, że celem Rosji jest nie tylko Ukraina; realistycznie oceniamy sytuację i to, co może zrobić rosyjski przywódca Władimir Putin – oświadczyła w Kijowie przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner.

My, Niemcy, a także inne kraje europejskie doskonale wiemy, że Rosja celuje nie tylko w Ukrainę. (…) Rosja jest ogromnym zagrożeniem (…). Nie wykluczamy niczego z tego, co może planować Putin

– powiedziała Kloeckner, cytowana przez agencję Ukrinform.

Kloeckner spotkała się w stolicy Ukrainy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podziękował on Niemcom za wspieranie jego państwa.

