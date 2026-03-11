NA ŻYWO

RELACJA. 13. dzień operacji przeciwko Iranowi. Rada Bezpieczeństwa ONZ domaga się wstrzymania przez Iran ataków na Bliski Wschód

Teheran / autor: PAP/EPA
Teheran / autor: PAP/EPA

Trwa trzynasty dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, w której żąda wstrzymania przez Iran ataków na kraje Zatoki Perskiej i Jordanię i potępia działania tego państwa mające na celu zablokowanie lub utrudnienie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Środa, 11 marca

00:01. Rada Bezpieczeństwa ONZ domaga się wstrzymania przez Iran ataków na Bliski Wschód

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, w której żąda wstrzymania przez Iran ataków na kraje Zatoki Perskiej i Jordanię i potępia działania tego państwa mające na celu zablokowanie lub utrudnienie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Za rezolucją głosowało 13 państw zasiadających w 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa. Dwóch stałych członków, Rosja i Chiny, wstrzymało się od głosu.

Dokument poparło także 135 państw członkowskich ONZ. Rezolucja została przygotowana przez Bahrajn, który jest obecnie jednym z dziesięciu niestałych członków RB.

W przyjętym tekście nie wspomniano o trwających od 12 dni amerykańskich i izraelskich nalotach na Iran - zaznaczyła stacja BBC. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne.

red/PAP/X/FB

