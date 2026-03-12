Donald Trump ponownie zagroził Hiszpanii zerwaniem wymiany handlowej. Prezydent USA stwierdził, wbrew wcześniejszym wypowiedziom swojej rzeczniczki, że Hiszpania „nie współpracuje” z USA w wojnie przeciwko Iranowi.
Myślę, że oni w ogóle nie współpracują, Hiszpania (…). Nie wiem, co Hiszpania robi, była bardzo zła w stosunku do NATO
— powiedział Trump, odpowiadając na pytanie hiszpańskiego korespondenta podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Kentucky.
Możemy zakończyć cały handel z Hiszpanią. Cały handel
— dodał.
Groźba Trumpa
Prezydent USA powrócił w ten sposób do groźby, którą wysunął po raz pierwszy w poprzedni wtorek podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Ogłosił wówczas, że zerwie handel z Hiszpanią m.in. za to, że nie pozwoliła ona na wykorzystanie hiszpańskich baz do operacji przeciwko Iranowi. Dzień później rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała jednak, że rząd w Madrycie zgodził się na współpracę z amerykańskim wojskiem, czemu hiszpańskie władze natychmiast zaprzeczyły.
Madrycki dziennik „ABC” ocenił jednak później, że rząd Pedro Sancheza pośrednio wspiera USA w interwencji na Bliskich Wschodzie, biorąc udział w różnych operacjach w ramach Unii Europejskiej i NATO. Gazeta przypomniała m.in. wysłanie fregaty Cristobal Colon dla wsparcia Cypru czy korzystanie przez USA z bazy NATO we włoskim Neapolu, gdzie znajdują się również hiszpańscy żołnierze.
