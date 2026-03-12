Jose Antonio Kast został zaprzysiężony na prezydenta Chile. Reprezentujący prawicę Kast jest pierwszym politykiem od obalenia dyktatury gen. Augusto Pinocheta, który otwarcie chwali jego rządy.
Agencja AP napisała, że w uroczystości zaprzysiężenia, która odbyła się w chilijskim parlamencie w Valparaiso, uczestniczyli m.in. król Hiszpanii Filip VI, prezydenci Argentyny Javier Milei i Panamy Jose Raul Mulino, a także ubiegłoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado z Wenezueli.
60-letni Kast odniósł w grudniu ub.r. przytłaczające zwycięstwo w wyborach prezydenckich. W kampanii zapowiadał m.in. przywrócenie w kraju „ładu i bezpieczeństwa” po latach „chaosu i nieporządku” pod rządami lewicy.
Ojciec Kasta
Nowy prezydent Chile jest synem niemieckiego nazisty, który po II wojnie światowej zbiegł do Ameryki Południowej. Według agencji AFP będzie najbardziej prawicowym przywódcą Chile od zakończenia dyktatury Pinocheta.
