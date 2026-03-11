Kilka krajów regionu Zatoki Perskiej zostało zaatakowanych nową wersją irańskiego drona Shahed-101, która wykorzystuje silnik elektryczny zasilany akumulatorem - wynika z analizy przeprowadzonej przez ukraiński portal Militarnyj.
Zmodyfikowany dron został zidentyfikowany na podstawie wyglądu zewnętrznego i charakterystycznego, bardzo cichego dźwięku wydawanego podczas lotu.
Silnik elektryczny, napędzający śmigło umieszczone z przodu drona - w przeciwieństwie do konwencjonalnych Shahedów, w których śmigła umieszczone są w tylnej części maszyny - sprawia, że ta nowa wersja jest trudniejsza do wykrycia nie tylko przez obserwatorów, ale i radary. Taka konstrukcja zmniejsza jego sygnaturę akustyczną, ale przede wszystkim termiczną, ponieważ silnik elektryczny emituje znacznie mniej ciepła niż spalinowy.
Elektryczna wersja Shaheda-101 ma zasięg wynoszący do 1500 km, co pozwala mu z łatwością dolecieć do każdego kraju położonego nad Zatoka Perską. Choć może przenosić lżejsze ładunki wybuchowe niż jego pierwowzór, dron ten jest zdolny do uszkodzenia anten radarowych, sprzętu komunikacyjnego bądź magazynów amunicji - oceniają eksperci ds. wojskowości, cytowani w środę przez branżowy portal ArmyRecognition.
Ukraińscy specjaliści, którzy badali szczątki konwencjonalnego Shaheda-101, użytego przez Rosjan pod koniec ubiegłego roku, stwierdzili, że nie pochodził on z rosyjskich linii produkcyjnych, ale został zbudowany w całości z irańskich komponentów.
Drony Shahed są produkowane przez Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company we współpracy z Shahed Aviation Industries, co oznacza, że również elektryczny Shahed-101 może pochodzić z tej firmy.
Według ukraińskich sił zbrojnych, w całym ubiegłym roku Rosjanie wystrzelili w kierunku ich pozycji ponad 38 tys. dronów z serii Shahed, w tym 5 tys. tylko we wrześniu, co dowodzi łatwości ich masowej produkcji.
