Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy, bo „praktycznie nie ma już celów do atakowania”. Zaznaczył jednocześnie, że konflikt skończy się wtedy, kiedy on sam będzie tego chciał.
Trump powiedział portalowi podczas pięciominutowej rozmowy telefonicznej, że „wojna idzie świetnie” i że zakończy się „wkrótce”, bo amerykańskim siłom zbrojnym kończą się cele do bombardowania.
Zostało jeszcze trochę tego i owego. (…) Wojna się zakończy, kiedy tylko będę chciał
— powiedział prezydent.
Wojna idzie świetnie. Wyprzedzamy harmonogram. Wyrządziliśmy więcej zniszczeń, niż myśleliśmy, że było to możliwe, nawet w pierwotnym okresie sześciu tygodni
— dodał.
Plan wojny
Trump początkowo mówił, że plan wojny zakładał, iż będzie trwała cztery tygodnie. Potem dodał jednak, że może trwać cztery-pięć tygodni.
Jeszcze w poniedziałek prezydent mówił stacji CBS, że wojna „praktycznie jest skończona”, choć dwie godziny później oznajmił w wystąpieniu, że nie zakończy się, dopóki Waszyngton nie osiągnie wszystkich celów, a zagrożenie ze strony Iranu nie zostanie wyeliminowane „raz na zawsze”. Trump podkreślał, że wojna skończy się wkrótce, lecz jednocześnie twierdził, że nie będzie to w tym tygodniu.
W wywiadzie z Axiosem Trump przekonywał, że Iran chciał przejąć cały Bliski Wschód.
Płacą za 47 lat śmierci i zniszczeń, które spowodowali. To zemsta. Nie ujdzie im to na sucho
— zadeklarował.
Axios przypomniał, że izraelski minister obrony Izrael Kac zapowiedział, iż wojna będzie kontynuowana „bez limitu czasowego, tak długo jak trzeba, dopóki nie osiągniemy wszystkich celów i zdecydowanie wygramy kampanię”.
