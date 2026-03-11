Wołodymyr Zełenski uderza we Władimira Putina: Może skończyć jak Hitler. Jestem przekonany, że ich naród oczekuje tragiczny finał

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że Władimir Putin może skończyć jak Adolf Hitler. Nie wykluczył, że Rosja, która wspiera Iran w wojnie z Izraelem i USA, może tam nawet wysłać swoich wojskowych.

Zełenski mówił o tym w wywiadzie, udzielonym irlandzkiemu blogerowi Caolanowi Robertsonowi. Ocenił w nim, że wojna z Ukrainą może zakończyć się dla Putina tak, jak II wojna światowa dla Hitlera.

Wszyscy wiemy, czym to wszystko skończyło się dla Hitlera. Rozumiemy, czym zakończy się to dla Putina. Używanie w charakterze broni sportu, muzyki, kina i festiwali, takich jak Biennale w Wenecji, nigdy nie pomaga

— oświadczył.

Rosyjska propaganda nie pomoże

Wyjaśnił, że rosyjska propaganda, która pokazywana jest w filmach i przekazywana dzieciom, nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Jestem przekonany, że ich naród oczekuje tragiczny finał

— uznał Zełenski.

Mówiąc o wsparciu Kremla dla Iranu w wojnie z USA i Izraelem, prezydent zaznaczył, że na razie ogranicza się ono do dronów.

Rosja zaczęła wspierać irański reżim dronami. Bez wątpienia pomoże też (Iranowi) z rakietami; pomaga przecież w obronie powietrznej. Co będzie dalej?

— pytał.

Zauważył, że obecnie głównym problemem jest to, który kraj może jako pierwszy wysłać wojska do Iranu.

Tak samo, jak było w przypadku Rosji, gdy Korea Północna wysłała 10 tysięcy żołnierzy, którzy na razie znajdują się w Rosji, lecz mogą być skierowani do Ukrainy. To samo może stać się w Iranie – Rosja może wysłać tam swoje wojska

— ostrzegł Zełenski.

