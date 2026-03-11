Dwudniowy strajk pilotów Lufthansy oznacza poważne utrudnienia dla podróżnych. Również wyjeżdżających z Polski i wracających do kraju. Jutro i pojutrze wiele rejsów niemieckiego przewoźnika może zostać odwołanych lub wystartować z dużym opóźnieniem. Poprzednia tego typu akcja w niemieckiej linii dotknęła ok. 100 tys. pasażerów. Spór między związkowcami a zarządem dotyczy m.in. warunków emerytalnych i płac pilotów.
Poprzedni strajk odczuło 100 tys. pasażerów
Związek zawodowy pilotów VC poinformował o dwudniowym strajku w Lufthansie, Cityline oraz towarowej spółce Cargo. Piloci mają przerwać pracę od czwartku o godz. 00:01 do piątku o godz. 23:59
— czytamy w portalu dw.com
Nie jest to pierwszy protest w ostatnim czasie. 12 lutego strajk przeprowadził personel pokładowy Lufthansy. Jak podała spółka, tamta akcja doprowadziła do odwołania około 800 lotów, a utrudnienia dotknęły blisko 100 tys. pasażerów.
Tym razem związkowcy zaznaczają jednak, że protest nie obejmie połączeń związanych z regionami objętymi kryzysami na Bliskim Wschodzie. Oznacza to, że strajk nie dotyczy lotów z Niemiec ani do Niemiec z takich krajów jak m.in. Egipt, Azerbejdżan, Bahrajn, Irak, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Spór o emerytury i płace
Bezpośrednią przyczyną protestu w Lufthansie i Lufthansa Cargo jest konflikt dotyczący zakładowego programu emerytalnego. Już we wrześniu 2025 r. członkowie związku Vereinigung Cockpit w głosowaniu opowiedzieli się zdecydowaną większością za możliwością przeprowadzenia strajku.
Związek podkreśla, że mimo wcześniejszych prób dialogu zarząd firmy nie przedstawił dotąd konkretnej propozycji rozwiązania sporu.
Nie pomaga sytuacji fakt, że druga strona deklaruje chęć rozmów, ale nie chce dyskutować o realnych zmianach w systemie emerytalnym
— powiedział przewodniczący VC Andreas Pinheiro, cytowany przez dw.com.
SC/dw.com
