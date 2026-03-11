„Izraelski wywiad uważa, że nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei został lekko ranny podczas izraelsko-amerykańskich ataków powietrznych” - podały agencje Reuters i AFP. Z tego powodu Chamenei ma ostatnio nie pojawiać się publicznie.
Informacje o odniesieniu przez Chameneia obrażeń w wyniku izraelsko-amerykańskich ataków potwierdził również syn prezydenta Iranu, Jusef Pezeszkian.
Słyszałem informacje, że pan Modżtaba Chamenei został ranny. Zapytałem znajomych, którzy mają kontakty. Powiedzieli mi, że dzięki Bogu jest cały i zdrowy
— napisał w komunikatorze Telegram.
„New York Times” zacytował trzech irańskich urzędników, którzy powiedzieli, że Chamenei „został ranny, szczególnie w nogi, ale jest przytomny i bezpieczny w ściśle strzeżonym miejscu o ograniczonych możliwościach komunikacji”.
Modżtaba Chamenei
Modżtaba Chamenei zastąpił swojego ojca, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął 28 lutego w atakach Izraela i USA, na stanowisku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju.
Według AFP Modżtaba Chamenei został ranny w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec, a wywiad izraelski miał o tym wiedzieć jeszcze przed mianowaniem go nowym najwyższym przywódcą.
Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.
