Modżtaba Chamenei został lekko ranny w izraelsko-amerykańskich atakach? Informacje te miał potwierdzić syn prezydenta Iranu

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Izraelski wywiad uważa, że nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei został lekko ranny podczas izraelsko-amerykańskich ataków powietrznych” - podały agencje Reuters i AFP. Z tego powodu Chamenei ma ostatnio nie pojawiać się publicznie.

Informacje o odniesieniu przez Chameneia obrażeń w wyniku izraelsko-amerykańskich ataków potwierdził również syn prezydenta Iranu, Jusef Pezeszkian.

Słyszałem informacje, że pan Modżtaba Chamenei został ranny. Zapytałem znajomych, którzy mają kontakty. Powiedzieli mi, że dzięki Bogu jest cały i zdrowy

— napisał w komunikatorze Telegram.

„New York Times” zacytował trzech irańskich urzędników, którzy powiedzieli, że Chamenei „został ranny, szczególnie w nogi, ale jest przytomny i bezpieczny w ściśle strzeżonym miejscu o ograniczonych możliwościach komunikacji”.

Modżtaba Chamenei

Modżtaba Chamenei zastąpił swojego ojca, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął 28 lutego w atakach Izraela i USA, na stanowisku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju.

Według AFP Modżtaba Chamenei został ranny w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec, a wywiad izraelski miał o tym wiedzieć jeszcze przed mianowaniem go nowym najwyższym przywódcą.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 12. dzień operacji przeciwko Iranowi. Teheran uderzył w Izrael i bazy USA, seria ataków w Zatoce Perskiej

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

